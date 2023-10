La tragedia e gli eroi: "Vajont, quel giorno io c’ero. Quanti morti tra le macerie, mi si ferma ancora il cuore"

E’ una carezza la voce della moglie che lo chiama. "Lorenzo, ti vogliono". E’ il suo Lorenzo, 81 anni, una vita da vigile del fuoco, risponde ancora una volta presente. "Buongiorno", scandisce. Lorenzo Grandi, classe 42’. "Classe di ferro, eravamo tutti ragazzi", tutti ragazzi mentre estraevano i corpi dalle case, dal fango. "Quanti corpi", dice, fantasmi di un passato che non se ne vuole andare, di quei giorni impressi nella memoria come i chiodi dei binari contorti anche quelli, divelti dalla furia di un’onda immensa d’acqua che una maledetta notte della storia dell’Italia – 9 ottobre, 1963, 10 e 39 di sera, buio pesto intorno – si portò via, saltando una diga, 1.917 persone, tra cui 487 bambini e adolescenti. Erano 2mila anime, 2mila vite e speranze. Quella di Marco che voleva avere figli, quella di Sandra che aveva magari appena lasciato sul muretto dietro l’osteria l’innamorato, il sapore dei baci sulla bocca che non ha baciato più.

"Quanti cadaveri, usavamo una scala per portarli", ancora frammenti da una montagna che era franata e che aveva spazzato via i paesi. Lui era partito la notte, verso l’una dalla sua Ferrara, tre vigili ausiliari come lui – in tutto erano dieci –, zaini fatti in fretta dopo le parole del comandante che aveva appena spiegato che c’era stata una tragedia, una tragedia immensa, a causa di una diga. "Io avevo 21 anni, avevo sempre vissuto qui. Di montagne e di dighe sapevo poco e niente". Così partirono una notte del 1963, su un camion telonato – così descrive quel cassone che traballava, gli spifferi da tutte le parti – e una campagnola. Tanti anni fa, sembra ieri. Durante la cerimonia a Longarone, qualche giorno fa, Lorenzo Grandi è stato premiato. Era il 60° anniversario di quell’ecatombe, il disastro del Vajont. In 73, proprio come lui, hanno risposto presente, sono arrivati da tutta Italia. Tra il cimitero di Fortogna e Longarone, hanno ricordato e vissuto con commozione il cerimoniale, il tricolore, il palco, il suono mesto della tromba. Gli anni sono trascorsi nel cammino così accidentato del nostro Paese. Ed anche per Lorenzo che ha adesso i capelli bianchi, gli occhiali, ma il sorriso è rimasto quello di quando era ragazzo, come il cuore. Un cuore buono. "Mi hanno dato un attestato ed una coccarda da mettere su quella che considero la mia divisa, quella dell’associazione nazionale vigili del fuoco di Ferrara – dice con orgoglio –, ma non avrei mai immaginato che mi chiamassero, per dirmi grazie. E di cosa poi? Io ho fatto il mio dovere". Sono partiti di notte dalla caserma in via Poledrelli e il viaggio non finiva mai. "Siamo arrivati verso le sei del mattino, era ancora buio. Poi piano piano l’alba e la luce, davanti ai nostri occhi come al rallentatore ha preso forma un mondo che non c’era più, acqua, fango, cadaveri. Case distrutte, povera gente".

La base – quando con il camion ‘39’ e la campagnola 1900 arrivano, la parlata dolce delle terre lungo un fiume che sembrava così lontano da quei volti duri, gente di montagna – è Ponte Alpi. Poi da lì, Longarone. Per quindici giorni. "Eravamo tre ausiliari, loro hanno lasciato. Io ho continuato, 39 anni con la divisa da vigile del fuoco. E mi hanno chiamato per ringraziarmi", dice ancora, quasi incredulo. "Sento ancora pensando a quella povera gente un groppo alla gola, il cuore mi si ferma. Era impressionante vedere quello che aveva fatto l’acqua, tutta quella distruzione, una violenza che non riuscivi a capire. Corpi su corpi, per giorni. Alcuni senza più gli abiti che la valanga d’acqua aveva portato via con la vita, come volesse togliere dignità e memoria". Memoria che Lorenzo Grandi, classe di ferro 1942, conserva, le dita a stringere delicate la pergamena. "Il tempo passa ma certi ricordi non li cancella, non li cancellerà mai", l’eredità di un uomo buono.