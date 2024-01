La tragedia e la rinascita. Scatti dagli angeli del fango. I libri ’sommersi e salvati’

È una storia antica – e ricca di studi – quella del valore del libro e del suo contenuto per la civiltà umana. Già Richard de Fournival, nel suo Bestiaire d’amours di XIII secolo, scriveva che "quando si sente leggere un romanzo, si assiste alle avventure come si svolgessero davanti a noi". La storia degli uomini del passato, attraverso la lettura, presenzia alla tavola del lettore come se fosse imbandita per chiunque – morto o vivo. Così, immaginiamo che tale senso di comunanza, in grado di trascendere la presenza fisica, lo abbia ben percepito la fotografa (e artista) Silvia Camporesi, riprendendo giovani e meno giovani immersi nel fango fino alle ginocchia, intenti a salvare quel che era stato sommerso dall’alluvione in Romagna del 16 e 17 maggio. Tra i sommersi, molti moltissimi libri, divenuti oggetti e basta, partecipando alla tragedia dell’uomo che li ha creati. Libri e persone, indistintamente sommersi dal fango, sono al centro delle immagini che Camporesi ha scattato nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Forlì e che da oggi – e fino al 17 marzo – sono allestite nella Sala dei Comuni del Castello Estense di Ferrara. "Mi sono trovata in una città sommersa dall’acqua e mi sono chiesta cosa fare – racconta la fotografa –. Ho preso la mia macchina fotografica, che non è adatta a fotografie di documentazione, e per un mese, tutti i giorni, sono uscita con la tuta da pesca per riprendere la città sommersa dall’acqua e dal fango. Poi, mi hanno invitata a fotografare la Biblioteca del Seminario: un luogo incredibile, con 250mila volumi". Molti volumi, colpiti dall’alluvione, sono tuttora in restauro a Firenze. "La mostra vuole restituire l’idea del processo di salvataggio dei libri – conclude Camporesi –. Chi non ha vissuto questa catastrofe non può capire l’entità del danno, ma spero che queste foto possano restituire ciò che è stato". "Quando abbiamo iniziato a occuparci dei libri sotto l’acqua e il fango – aggiunge Sauro Turroni, già deputato e senatore forlivese, coordinatore dell’esposizione – non pensavamo a una mostra, ma a recuperarli, a salvarli: era importante non solo per il valore dei libri in sé, ma anche per quello che rappresentano per la comunità". "La mostra – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è un omaggio alle vittime dell’alluvione, ma contiene anche elementi di interesse artistico, esprimendo una profondità intensa con fotografie travolgenti". A volere la mostra a Ferrara, è stato il sottosegretario alla cultura e presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, dopo una visita al Seminario Vescovile di Forlì: "non una sede espositiva, ma una sede di emergenza in cui stavano libri salvati, ma anche travolti e delle fotografie grandi, parlanti, fotografie di umanità, di persone che avevano visto, vissuto, sentito. Uomini e libri – prosegue Sgarbi – sono la stessa cosa: i libri sono uomini che vivono oltre il loro tempo. Ho pensato che la mostra dovesse arrivare nella città sorella che non ha patito il danno, che ha fatto il concerto di Springsteen con le conseguenti critiche". Il sottosegretario si è detto "felice, ma solo sul piano della conoscenza, in tempi così tempestosi per me. Camporesi ha esordito ringraziandomi, nel momento stesso in cui in Parlamento, una deputata del Pd (Irene Manzi, capogruppo Pd nella commissione cultura della Camera ndr.) mi definisce maschilista, perché ho chiesto cosa avesse fatto nella propria vita. Non sono maschilista: sono un uomo, nella mia dimensione di uomo mi sono occupato dell’umanità profonda che esprime l’arte".

Francesco Franchella