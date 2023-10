La tragedia in via Ippodromo

1 La morte

All’alba del 25 settembre 2005 il diciottenne Federico Aldrovandi venne ucciso da quattro agenti in via Ippodromo. I poliziotti, arrivati con due volanti, intervennero perché chiamati

per "un ragazzo in forte stato di agitazione"

2 I processi

Il 21 giugno 2012 la IV sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 362802012, rese definitiva la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione – accogliendo le due pronunce precedenti – per omicidio colposo con “eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”

3 In aula

Un’altra condanna arrivò per un quinto poliziotto, nel processo ’Aldro bis’, con l’accusa di falso. Tanti poi furono i processi per diffamazione. L’ultimo vede imputato il noto chef Rubio per aver definito ’ma...’ i quattro agenti condannati per la morte di Federico. Ora il Sap, loro sindacato, sarà parte civile nel processo che proseguirà a gennaio.