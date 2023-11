La trasformazione della scuola. La filosofa Rigotti al ’Vergani’

Ieri l’istituto Vergani-Navarra ha incontrato Francesca Rigotti, filosofa, ex insegnante alle Università di Göttingen e della Svizzera italiana, autrice per Einaudi, Il Mulino, Raffello Cortina, Bollati Boringhieri e altre prestigiose case editrici. L’intervento, nel salone di palazzo Pendaglia, ha avuto per oggetto ‘Il singolarismo tra cibo e clemenza’. La tematica del singolarismo, a cui l’autrice ha dedicato il volume L’era del singolo, edito da Einaudi nel 2021, è stata oggetto di confronto con il pubblico del Vergani-Navarra, che ha apprezzato l’intervento dell’autrice. L’avvio della discussione è stato caratterizzato dall’analisi del cambiamento che ha investito la scuola in tempi recenti: fino a pochi anni fa la scuola era basata sulla centralità del programma, uguale per tutti gli alunni. Era una scuola in cui, sostiene Rigotti, "gli allievi imparavano allo stesso ritmo allo stesso modo le stesse nozioni". La scuola odierna è cambiata: è interessata alla singolarità dell’alunno, alla personalizzazione, promette felicità e benessere per il singolo, vede nell’alunno "un unicum da stimolare nella sua peculiarità: per luilei si cercano scuole eccellenti e creative, con pretese di adattamento alle esigenze individuali". La trasformazione della scuola è stata inquadrata da Francesca Rigotti all’interno di un più ampio processo di cambiamento, che l’autrice chiama singolarismo, e che, secondo Rigotti, caratterizza la contemporaneità. Il singolarismo consiste nella tendenza generale a cercare sempre più ciò che è speciale, ciò che non è standardizzato, ciò che è specifico e individuale, e che pertanto conferisce a ciascuno di noi un carattere unico e irripetibile, come se la nostra vita dovesse essere un’opera d’arte e dovesse distinguersi da quella di tutti gli altri. Rigotti ha identificato questa tendenza al singolarismo in molteplici altri aspetti della contemporaneità: dalla cura del corpo ("tatuato, nominato, truccato, allenato, palestrato, cesellato ad arte e medicalizzato a oltranza") all’alimentazione ricercata ("il cibo deve essere autentico: sano, genuino, organico, locale") fino alla ricerca di spazi abitativi unici e personalizzati, con arredi destandardizzati e fatti a mano e al distanziamento fisico.