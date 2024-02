‘La trota’, suoni dal Romanticismo. Schubert e cinque giovani talenti

Quinta Schubertiade per ‘Ferrara Musica al Ridotto’ che oggi alle 10.30 riunisce nel foyer del teatro Comunale Claudio Abbado i giovani strumentisti Marco Remelli (violino), Cora Bellati (viola), Clara Sette (violoncello), Lucio Corenzi (contrabbasso) e il pianista Cosmè Umberto Zuffi. Sono in programma due capisaldi del primo Romanticismo: il Trio in re minore op. 49 di Mendelssohn e il Quintetto ‘La trota’ di Schubert. Sull’eccellenza del Trio op. 49 nessuno ebbe dubbi a partire da Schumann che ne scrisse immediatamente nel 1839 con toni di entusiasmo, riconoscendovi una sintesi perfetta tra razionalità e pathos. Anche il Lied ‘Die Forelle’ – composto da Schubert a vent’anni nel 1817 sui versi di Christian Schubart, esponente di rilievo dello Sturm und drang – ebbe un immediato e diffuso gradimento. Fu anche per questo che nel 1819 Sylvester Paumgartner, mecenate e violoncellista dilettante, chiese a Schubert di scrivergli un Quintetto che incorporasse in qualche modo il Lied al proprio interno. Il Quintetto basato su ‘Die Forelle’ (La trota) risultò un capolavoro, una serenata colloquiale tra quattro archi e il pianoforte, in cui Schubert rivela tutta le sue abilità di inventore melodico e di costruttore di finissime ed eleganti armonie.