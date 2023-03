La truffa corre sul filo Nuovi incontri informativi "Prevenire i raggiri si può"

Un incontro caratterizzato dalla partecipazione, in cui i presenti hanno risposto con curiosità ponendo domande ed esponendo alcuni tentativi di raggiro che hanno subìto. È partito così, dal centro sociale ’La Scuola’ di Montalbano, il ciclo di incontri di presentazione di ’Non ci casco’, la campagna informativa di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani messa in campo dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara. Un impegno costante, che si è tradotto con un’azione comunicativa diffusa, come ha ricordato in apertura l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti: "Ferrara è una città la cui popolazione è composta da molte persone anziane. Le truffe nei loro confronti sono una piaga sgradevole e sempre attuale, che il Comune sta cercando di limitare in ogni modo. L’informazione è una delle prime forme di tutela personale, per questo da ottobre 2021 l’assessorato alle Politiche Sociali ha avviato una strategia, premiata dal Ministero dell’Interno con due finanziamenti da circa 60mila euro complessivi, che ci ha portato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri a distribuire capillarmente sul territorio, nei luoghi maggiormente frequentati dagli anziani, 33.900 stampe fra vademecum anti-truffa, pieghevoli e locandine. La campagna si è sviluppata anche sui quotidiani, sulle tv e radio locali, e sui social network per arrivare ai caregiver più giovani, verso i quali ci si è rivolti anche attraverso la realizzazione di tre pillole video, molto intuitive, con esempi pratici su come evitare le truffe online".