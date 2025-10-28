La truffa del falso poliziotto: "Stanno frodando il suo conto". Finto agente davanti al giudice

Si sarebbe spacciato per agente della polizia postale convincendo una giovane a consegnargli dei soldi per bloccare presunte operazioni illecite sul suo conto corrente. Sono le accuse che la procura muove a un 38enne campano. L’uomo è imputato di truffa e comparirà davanti al giudice per rispondere di tale contestazione il 17 marzo. La vicenda al centro del procedimento restituisce i contorni di una modalità di raggiro purtroppo molto diffusa e che vede ancora tanti malcapitati finire nella rete dei malviventi. E in certi casi anche con notevoli perdite dal punto di vista economico.

I fatti intorno a cui ruoterà il processo al via con l’anno nuovo risalgono al luglio del 2023. La vittima, una trentenne residente in città, riceve una telefonata. All’altro capo del filo c’è un soggetto (identificato poi come l’attuale imputato) che riferisce di essere un agente della polizia postale del settore antifrode. Illustrata la propria qualifica, spiega alla donna di essere stato incaricato di bloccare alcune presunte operazioni bancarie fraudolente scoperte sul conto della stessa vittima. Per farlo, però, come spesso accade nelle truffe di questo genere, il fantomatico agente avrebbe chiesto del denaro. In particolare, sarebbe riuscito ad ingannare la vittima facendosi effettuare due ricariche da 4.900 euro ciascuna su una carta Postepay a lui intestata.

Una volta scoperto di essere stata raggirata, la trentenne ha sporto denuncia, facendo così partire le indagini che hanno portato dritte all’identità del presunto responsabile della truffa. Di recente, la procura ha chiuso l’inchiesta e ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio per il 38enne, che comparirà in tribunale a marzo per l’udienza predibattimentale.

Federico Malavasi