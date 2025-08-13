La truffa della ristrutturazione . Acconti per lavori mai eseguiti : "C’è chi è rimasto senza casa"

Quando la ruspa demolì le loro case, non sapevano che la promessa di vederle ricostruite più belle di prima, era un sogno che non si sarebbe mai avverato. Dopo aver pagato acconti di migliaia di euro, tredici famiglie si sono ritrovate, in alcuni casi, in mezzo a una strada. Nessuno dei lavori promessi, dal 2019 al 2023, è mai stato realizzato nell’ambito degli sgravi del Superbonus 110% e dell’Ecobonus. E così sono scattate le denunce delle famiglie, che hanno portato a contestare diversi reati, fra i quali la truffa, ai danni di quattro persone, residenti nel Ferrarese. Si tratta di amministratori unici e di fatto, nonché di stretti collaboratori di due società operanti nelle ristrutturazioni. In realtà, le imprese non avevano mezzi e risorse per realizzare i lavori promessi. Il modus operandi era molto semplice: alla luce dei tempi strettissimi per accedere al Superbonus entro i termini di legge, gli amministratori, che facevano capo a due aziende, chiedevano un acconto per poter iniziare gli interventi. E così, di fronte alla prospettiva di vedere ristrutturata la propria casa, il cliente di turno versava la somma richiesta. In totale gli acconti incassati dalle aziende raggiunsero quasi i 600mila euro. I lavori? Mai eseguiti per la disperazione di tredici famiglie. Nei giorni scorsi gli indagati hanno ricevuto l’avviso della conclusione delle indagini da parte del pm Stefano Longhi. Adesso potranno chiedere di essere interrogati o presentare delle memorie. Poi il pm dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio. Così uno degli avvocati difensori delle famiglie, Simone Bianchi: "Il 415 bis (l’avviso di fine indagine) era un passaggio necessario che io e i miei assistiti attendevamo con impazienza, ma chiaramente questa è una indagine molto complessa che ha richiesto tempi lunghi per svolgere tutti i necessari approfondimenti. Leggendo gli atti abbiamo avuto modo di apprezzare lo sforzo e il lavoro fatto dalla Procura. Ora attendiamo gli sviluppi e chiaramente auspichiamo l’esercizio dell’azione penale. Se così sarà ci faremo trovare pronti per dare il nostro contributo nella fase processuale".