La truffa viaggia sul telefono: "Deve bloccare un bonifico". E gli svuotano il conto con un sms

Una trappola iniziata da un sms che lo avvisava di un bonifico di circa 4mila euro effettuato dal suo conto. Poi quando la vittima ha telefonato al numero contenuto nel messaggio, sono entrati in azione i professionisti della truffa riuscendo a sottrarre 55mila euro al malcapitato. Prima il cittadino raggirato è stato contattato da falsi impiegati della banca, poi addirittura da un carabiniere fasullo. Quando ha capito finalmente di essere stato truffato, si è rivolto ai veri carabinieri, che hanno rintracciato una dei malviventi: una donna residente in provincia di Siracusa. Quest’ultima è stata trovata in possesso della tessera bancomat con cui erano stato prelevato parte del denaro appartenente alla vittima ferrarese. La donna è stata quindi denunciata per truffa in concorso mentre procedono gli accertamenti per risalire ai complici. I fatti dell’intricato raggiro risalgono al novembre 2024. La disavventura per un cittadino inizia, come detto, con un semplice sms. Nel breve messaggio ricevuto sul cellulare la vittima veniva informata di un bonifico pari 3.990 euro disposto dal suo conto corrente. Qualora l’operazione non fosse stata ordinata dal titolare del conto, questo avrebbe dovuto chiamare un numero al fine di bloccare l’operazione. La vittima, appresa la notizia e comprensibilmente preoccupata, ha chiamato il numero di telefono fornito nell’sms. Le persone con cui ha parlato da lì a poco, purtroppo, in realtà non erano dipendenti della banca, bensì truffatori. Il primo interlocutore infatti, spacciandosi per un dipendente del servizio anti frodi della banca, ha informato il malcapitato che in realtà aveva appena subito un tentativo di truffa e che, a causa della presenza di una “talpa” presso la sua filiale di fiducia, l’unico modo per evitare problemi sarebbe stato mettere il denaro al sicuro su un nuovo conto creato appositamente per l’occasione. A dare più credibilità al racconto ci ha pensato pochi minuti dopo un finto carabiniere che, parlando al telefono con la vittima, la informava della presenza di un’indagine in atto da parte dei carabinieri della Stazione di Corso Giovecca. Quando l’ignaro ferrarese è stato ricontattato dal primo truffatore, purtroppo, ha seguito fiducioso le ultime indicazioni che mancavano per la realizzazione della truffa: cliccare su un link per creare un nuovo conto corrente, ovviamente in realtà già aperto appositamente dai criminali e, successivamente, portarsi presso la sua filiale dove, per non insospettire il misterioso dipendente “infedele”, ha chiesto di effettuare un bonifico da 55.000 euro per l’acquisto di un’auto. Soltanto poco dopo la vittima si è resa conto di essere rimasta vittima di una truffa.