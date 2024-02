"La tua donazione fa un cane felice. Grazie"

Ed eccoci arrivati alla terza ed ultima puntata dell’inchiesta sul grave fenomeno dell’abbandono degli animali scritta dai giovani cronisti della classe quinta del plesso di Fondoreno dell’ Istituto Comprensivo “F. De Pisis”. Inchiesta che si conclude con un atto concreto, un gesto di grande umanità dei reporter. Dopo la cronaca di un episodio realmente successo quest’ estate, un’ inchiesta e un’ intervista a chi si occupa di animali abbandonati, ecco una colletta alimentare a favore della Lega per la difesa del cane, sezione di Ferrara. I cronisti sono coordinati dall’insegnante Daniela Garau. Andiamo a leggere.

La colletta alimentare

Durante il nostro lavoro ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per aiutare i tanti cani ospitati nei rifugi. Ci siamo ricordati delle parole di Greta Thunberg “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”. Queste parole ci hanno ispirato a organizzare una colletta alimentare perché il cambiamento parte da ciascuno di noi. Chiunque, nel suo piccolo, può contribuire a migliorare le situazioni e poichè l’unione fa la forza, eccoci qui, a creare locandine con il desiderio di coinvolgere i compagni delle altre classi della scuola. La nostra iniziativa ha avuto un effetto farfalla che si è propagato anche al di fuori della scuola. In pochi giorni, i tavoli della nostra aula si sono riempiti di cibo e giochi per cani. Lo slogan della nostra locandina “La tua donazione fa un cane felice” è ora diventato una bellissima realtà per i tanti cani accolti nel rifugio della Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Ferrara.

La considerazione

In seguito alla crisi economica, dopo la pandemia, e alla cessazione delle condizioni offerte dallo smart-working, si è registrato un calo di adozioni dai rifugi. Molte persone, che dopo la pandemia hanno perso il lavoro, hanno ricevuto aiuti alimentari per i propri animali da parte di associazioni onlus come Balzoo, il primo Banco Italiano Zoologico.

I giovani reporter

classe quinta