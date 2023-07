La tutela del territorio Lotta al consumo di suolo, un patto con la Regione

di Lucia Bianchini

Firmata l’intesa tra Regione e Provincia per la creazione del Ptav, il piano territoriale di area vasta. Questo strumento, la cui redazione e attuazione è prevista dalla nuova normativa regionale sulla tutela e uso del territorio, ha lo scopo di contrastare il consumo di suolo ed incrementare la resilienza dei territori. Nella provincia di Ferrara sono già stati delineati gli obiettivi del piano, condivisi con i territori e i diversi portatori di interessi. Soddisfatto il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani. "Siamo tra i primi ad attivarlo, convinti che occorrano strumenti efficienti di confronto e cooperazione tra i territori, ma anche per uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle vocazioni del territorio" ha detto.

Il piano dovrà quindi delineare le scelte strategiche e strutturali di assetto e sviluppo del territorio, che esulano dalla scala locale, perseguendo la sostenibilità ambientale e territoriale, diventando cosi lo strumento privilegiato delle Province per la pianificazione territoriale, cioè il compito istituzionale di definire l’assetto del territorio con un insieme di scelte strategiche di carattere politico e programmatico, volte a limitare lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, razionalizzando le destinazioni d’uso del territorio, inteso come risorsa finita, e individuando luoghi e soluzioni più adatti nel rispetto di criteri come identità e vocazione.

Il richiamo alla necessità di una visione territoriale d’insieme si è già manifestato con il Patto per il lavoro e per il clima-Focus Ferrara, sottoscritto nel dicembre 2021 da Regione, Provincia, Comuni e rappresentanze economiche e sociali. Come per il Patto, anche per il Ptav la Provincia continua a dare il proprio supporto e coordinamento ai Comuni, specie per gli aspetti che richiedono un approccio sovralocale, nonché per le competenze di livello regionale. "In un contesto fortemente impegnato nel perseguire una rinnovata visione di sviluppo del territorio, il ruolo strategico della Provincia nell’elaborazione del Piano strategico di area vasta assume un rilievo fondamentale – spiega Barbara Lori, assessore regionale a programmazione territoriale e paesaggistica, edilizia, politiche abitative –. Come assessorato regionale alla Pianificazione siamo quindi particolarmente contenti di poter accompagnare il percorso fin dalla fase di elaborazione cosi da cogliere al meglio aspetti fondamentali della legge urbanistica regionale come la qualità ambientale, la rigenerazione urbana e il contrasto al consumo di suolo".