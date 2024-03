La valle del vino. Alla conquista della California

Sarà presentato oggi, alle 10.30, nella sala conferenze di Largo Castello, La valle del vino (Edizioni Viella), dello storico Pietro Pinna. Con l’autore ci saranno Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio, e Anna Quarzi, presidente Istituto di Storia Contemporanea, del cui comitato scientifico Pinna – docente Unibo – è membro. A coordinare i lavori, la giornalista Camilla Ghedini. Il testo, sottotitolo ’Un secolo di presenza italiana in California (1850-1950)’, racconta la parabola dei viticoltori italiani che hanno portando oltre Oceano la capacità imprenditoriale. E’ frutto di uno studio sul campo di Pinna, che tra il 2016 e il 2019 è stato accolto come professore invitato – cosiddetto ospite – alle Università di Berkeley e San Francisco, ha vagliato le fonti degli archivi storici e universitari, ha parlato con le seconde e terze generazioni dei viticoltori lì residenti. L’introduzione è a firma di Paolo Govoni: "Il mio osservatorio mi consente di conoscere a fondo vicende uniche e appassionanti di tanti imprenditori che hanno fatto la storia del nostro Paese ben oltre la narrazione nostalgica dell’uomo con grandi idee e buone intenzioni che nei primi decenni del ‘900 ha attraversato l’Oceano per fare fortuna".