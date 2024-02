‘La valle del vino’, italiani in California. In libreria il libro di Pietro Pinna Il libro "La Valle del Vino" racconta la storia dei viticoltori italiani che hanno contribuito allo sviluppo dell'industria vinicola in California nel periodo 1850-1950. L'autore, Pietro Pinna, ha condotto ricerche approfondite e intervistato viticoltori di origine italiana per documentare il loro ruolo nel settore e l'influenza sulla cultura del vino californiana. L'introduzione è scritta da Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna.