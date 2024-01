La Valle, un maestro di impresa e lungimiranza

Giuseppe La Valle è stato, prima di tutto, un grande imprenditore artigiano. Una persona che è riuscita, attraverso il suo lavoro, a dare corpo a un progetto vincente che sta vivendo grazie all’impegno della figlia Mimma e del genero, Paolo Pastorello. In questo momento di dolore, a nome di tutta la Confartigianato, voglio esprimere il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza a tutta la famiglia. La Valle rappresenta l’esempio virtuoso dell’essere impresa artigiana. Un connubio di impegno e valori che rimangono nel tempo e si radicano all’interno della comunità. L’impresa fondata dal compianto Giuseppe è diventata, negli anni, una vera e propria eccellenza del nostro territorio. Dal 1989, data di fondazione dell’azienda, La Valle è sempre stata associata a Confartigianato di cui ha portato avanti lo spirito e la storia. Partita con una flotta di pochissimi mezzi, oggi l’azienda consta di oltre cento dipendenti e di 120 automezzi, con due milioni e mezzo di chilometri percorsi ogni anno. L’azienda di trasporti è leader nel settore ed è conosciuta anche al di fuori della nostra provincia. Insomma, la storia dell’impresa La Valle, indissolubilmente legata a quella del suo fondatore, è davvero una storia di riscatto e di valori artigiani. Non è facile, a un certo punto della propria carriera, decidere di delegare e di affidare le redini a chi verrà dopo di te. Giuseppe ce l’ha fatta. E con grande successo. Anche in questo passaggio, in questa lungimiranza, si è dimostrato un grande imprenditore. Un grande artigiano, che mancherà a tutta la comunità.

* segretario provinciale Confartigianato