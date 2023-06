La valorizzazione del ghetto Il Comune candida due progetti In ballo fondi Ue per 2.5 milioni

di Federico Di Bisceglie

Un faro sulla storia della nostra città, intrisa di ebraismo. Non sono solo due progetti di grande portata, è un vero e proprio cambio di paradigma nell’approccio alla cultura giudaica di cui Ferrara è scrigno inesauribile. Cerchiamo di tratteggiare questi percorsi, nati nel solco del Protocollo per la Valorizzazione del Ghetto Ebraico ,fortemente voluto dal sindaco Alan Fabbri e sottoscritto tra Comune e Comunità Ebraica, perché, se saranno finanziati dall’Europa, potranno davvero ridisegnare l’attrattività turistica della nostra città. Il primo è un progetto di caratura europea che rientra nella cornice ‘Interreg Europe’ uno dei più prestigiosi programmi di cooperazione territoriale. "Il progetto – si legge nella cheda presentata dal Comune – intende sviluppare un piano d’azione per la promozione delle aree dei ghetti ebraici delle citta europee, sviluppando nuove strategie o integrando quelle già esistenti per la valorizzazione del potenziale turistico dei quartieri". Questo lavoro – che coinvolge altre città del calibro di Coimbra, Erfurt, Lublin e Riga – si incardina su "una serie di scambi di buon pratiche e di azioni ex-novo o di miglioramento delle iniziative esistenti, da realizzare anche per mezzo delle tecnologie digitali". Ogni partner – dall’università di Breda, passando dal Jewish Heritage Network - "sarà chiamato a integrare i risultati del progetto nei propri strumenti di programmazione, con un’attenzione particolare alle strategie di investimento per la crescita e il lavoro". Il Comune, in tutto questo, sarà il capofila. Stiamo, per ora, parlando di una candidatura ad un piano di finanziamento europeo, il cui esito, proprio per la portata dell’ambito di azione, non va data per scontata. Tuttavia, quando si tratta di progettazioni di questo calibro ogni sforzo segna già di per sè un traguardo, anch solo per le relazioni che si sono instaurate tra Ferrara e le altre città europee che partecipano alla candidatura. Inoltre, qualora l’Ue ritenesse valido il piano del Comune – che ha come partner associati anche la Regione Emilia-Romagna e l’Ente Regionale per il Turismo Centro do Portugal – sarebbe davvero una svolta. Complessivamente il plafond di risorse europee consta di quasi 2,4 milioni. Il budget destinato a Ferarra sarebbe attorno a mezzo milione. Dal punto di vista pratico, il piano elaborato da Alessandra Piganti ed Erica Bisetto (Ufficio progetti europei del Comune) con il supporto di Intellera Consulting s.p.a , e coordinato dalla capo di gabinetto del Sindaco Alessia Pedrielli, si articola in tre fasi. La prima riguarda la programmazione e lo "scambio di buone pratiche e conoscenze sul patrimonio culturale ebraico nei contesti urbani, la seconda, più tecnica, è "volta a costruire e testare i nuovi strumenti di policy nei territori". Nel concreto verranno ospitati a Ferrara i rappresentanti delle Comunità delle altre realtà europee per condividere azioni per la valorizzazione dei Ghetti ebraici di ognuna delle città partner. Inoltre proprio a Ferrara sarà impostata una "azione pilota" con il supporto tecnologico del Jewish Heritage Network e del Brama Grodska Teatr di Lubin che vedrà lo sviluppo di "tour virtuali – si legge ancora nel documento – del patrimonio culturale ebraico della città, realizzati per mezzo della realtà aumentata e immersiva". La particolarità è che i tour "avranno come protagonista il patrimonio culturale invisibile custodito nel ghetto, e restituiranno luoghi, oggetti, memorie, archivi e narrazioni, fino ad oggi, inaccessibili". Parallelamente, nella cornice europea del Cerv-Remembrance, è stato sviluppato un secondo progetto. Si tratta della creazione di "un archivio virtuale di storie, cui i fruitori possano approcciarsi in maniera semplice, senza sacrificare la profondità della correttezza storica delle narrazioni. Nel nome di Giorgio Bassani, della sua prosa dalla profondità singolare. Il piano ‘Garden’ (questo il nome del progetto), vede in primo piano il coinvolgimento attivo della Comunità Ebraica e delle scuole con la creazione, da parte proprio degli studenti, di materiali digitali per lo studio e la scoperta di "un patrimonio culturale inedito – continua la scheda – e la creazione di un tour cittadino ricco di molto più di quanto appare ad una prima passeggiata nelle vie del ghetto di Ferrara". In questa ultima tranche, verranno coinvolte anche le guide turistiche estensi, che coadiuveranno i ragazzi per mettere poi in pratica il tour fra i tesori ebraici. Entrambi i progetti, se verranno finanziati, inizieranno a partire dalla metà del 2024. "Questi due progetti – spiega l’assessore Alessandro Balboni, programmazione Europea – rappresentano un tassello fondamentale di un’attenzione verso la cultura ebraica che la nostra amministrazione ha dimostrato sin dal suo insediamento. Stiamo parlando di una candidatura, ma confidiamo che i nostri sforzi vengano apprezzati e valorizzati".