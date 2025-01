’La vecia’ domani scende dal campanile

Un pomeriggio dell’epifania all’insegna della tradizione e divertimento per bambini e famiglie. Nel pomeriggio di domani dalle 16 ‘arriva la Befana’ in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro. Un appuntamento divenuto ormai fisso per la comunità pontese, che vedrà la sinergia di più associazioni locali, tra queste la parrocchia di San Giovanni Battista, le Associazioni Voglio Volare, il Comitato Vivere Insieme, AVIS Comunale di Ferrara, ENPA, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’evento ritorna in piazza con un programma consolidato. A fare da cornice come sempre ci saranno i canti natalizi e tradizionali del periodo, poi si potrà ammirare ‘la vecia’ che scenderà dal campanile della chiesa ‘San Giovanni Battista’ un arrivo suggestivo a terra, che da sempre strappa applausi e curiosi. Poi animazione per tutti in piazza.

Mario Tosatti