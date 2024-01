La ’Vecia’ si cala dall’alto lungo i canali, pomeriggio di festa coi Vigili del Fuoco

Nonostante qualche goccia che cadeva dal cielo, c’è stata una nutrita partecipazione all’arrivo della Befana, proposta ieri dai Vigili del Fuoco di Comacchio nella cittadina lagunare. Una manifestazione che rafforza ulteriormente il bellissimo legame con la gente di Comacchio, che i protetti di Santa Barbara hanno saputo instaurare da tempo, e anche recentemente con la bellissima Pompieropoli. Dopo aver allestito una teleferica, fin dalle 13 del pomeriggio, ovvero una fune che dall’altissima Torre dell’Orologio era tesa fino ad un veicolo posto a fianco del canale, la Befana, simpaticamente impersonata da uno dei Vigili del Fuoco di Comacchio, ha scoperto di aver la scopa rotta, ma calandosi lungo la fune è arrivata a terra, riuscendo a distribuire nell’entusiasmo generale le calze ai più piccoli. Purtroppo la vecchietta non era molto pratica e nel tentativo di alzarsi in volo sulla scopa, rotta ancora una volta, è caduta nel vicino canale, bagnandosi tutta. Ma lungo il corso d’acqua fortunatamente sostava una moto con a bordo un vigile Soccorritore Acquatico, prontamente accorso in aiuto della Befana e l’ha issata a bordo della propria moto d’acqua. Navigando lungo il canale la "Nonnina" ha estratto caramelle lanciandole ai bimbi assiepati lungo le sponde. Alla bella manifestazione, a cui hanno partecipato una ventina di Vigili del Fuoco, molti fuori servizio provenienti principalmente di Comacchio, ma anche da altre caserme, proprio per quella passione nell’essere in aiuto e, in questo caso, far sorridere la gente, che da sempre caratterizza gli appartenenti a questo Corpo. Fra loro anche cinque della caserma di Comacchio, pronti a partire in caso di chiamata, e sei del gruppo Speleo Alpino Fluviale.

