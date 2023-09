La velostazione ora è realtà

Dal ’cimitero delle biciclette’ a una più ordinata, sicura e pulita velostazione. Dal 4 settembre è possibile parcheggiare le due ruote all’interno del primo lotto dell’opera. In questa prima fase il parcheggio, non custodito, sarà gratuito e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 5 alle 21. I posti attualmente disponibili sono 116 ma è previsto un incremento in vista del termine dei lavori del secondo lotto. Per consentire a tutti una fruizione ordinata e coerente degli spazi sarà necessario seguire alcune semplici regole indicate all’interno della velostazione stessa. Nell’area sono stati attualmente completati i percorsi ciclopedonali ed è stata installata una stazione di ricarica per le biciclette elettriche.