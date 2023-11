La vera sfida? Immagazzinare l’acqua del Po

Calderoni *

Finora quelle opere sono state capaci di cambiare i nostri territori, dando alle comunità la possibilità di insediarsi, lavorare, crescere e svilupparsi. Adesso, invece, il cambiamento riguarda l’intensità con cui i fenomeni meteorici si abbattono al suolo. Se vogliamo evitare che ogni evento estremo porti a una tragica conta di danni e di vite umane spezzate, non possiamo che investire in prevenzione, facendo nostra l’idea che la salvaguardia del territorio è la prima grande opera pubblica di cui il Paese ha bisogno. Chi afferma che non è stato fatto nulla sbaglia, ma è vero che è mancata finora una visione programmatoria complessiva. Penso alla gestione dei Grandi Bacini come il Po e alla necessità di accelerare l’iter per le opere già approvate, con l’obiettivo di scongiurare che le pastoie burocratiche provochino altri eventi dalle conseguenze devastanti. Pianificare le opere idrauliche, anche attraverso una parallela semplificazione delle competenze nell’ambito della gestione del reticolo idraulico, è indifferibile perché la storia ci sta ponendo di fronte a sfide sempre più complesse, come testimonia l’alluvione che ha colpito la Toscana. Eventi come questi rendono ancora più evidente l’urgenza di aumentare la capacità stoccaggio delle acque, attraverso la realizzazione di bacini multifunzionali. Per questo come Anbi a livello nazionale abbiamo proposto di realizzare quattrocento opere che permetterebbero, se finanziate, di fronteggiare la siccità emergenziale e prevenire i fenomeni alluvionali anche in caso di piogge estreme. Nell’ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico promosso dal Ministero delle Infrastrutture, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha candidato progetti per oltre 50 milioni di euro, opere necessarie per rendere più sicuro un territorio bello ma fragile. La portata del Po a Pontelagoscuro il 6 novembre ha raggiunto i 4554 metri cubi al secondo: un patrimonio idrico che non siamo riusciti a valorizzare perché non c’erano le condizioni per immagazzinare l’acqua. Un fatto che potrebbe costare caro alla nostra agricoltura se la prossima estate dovesse ritornare la siccità. Non possiamo più permettercelo.

* vicepresidente Anbi nazionale