La vera storia dell’eroe Sepe in un docufilm

Sono iniziate le riprese del documentario sul vice brigadiere Armando Sepe e le vicende del 17 gennaio 1973, quando il militare perse la vita nel tentativo di arrestare un uomo che aveva assassinato il figlio e voleva fare lo stesso con la moglie. È partito dalle interviste a testimoni del tempo e della vicenda il progetto condotto dal figlio Giuseppe Sepe in collaborazione con 111 Film, che nasce dall’esigenza di raccontare la vicenda del carabiniere insignito della Medaglia d’Argento al Valor Civile. Una storia di cui è sfondo Copparo: una comunità coesa, che ha mantenuto vivo il ricordo dei tragici fatti del ‘73. Il cortometraggio, che alterna testimonianze e scene di fiction, vuole essere l’occasione per rivivere il passato attraverso la fotografia del presente e con lo sguardo al futuro: attraverso il filo conduttore della vicenda di Armando Sepe si parlerà di famiglia, legami affettivi e territorio.

Sarà un documentario emozionale: un modo per raccontare le persone, il paese, la memoria. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Copparo, è sostenuto dal Comune di Copparo. "Ci sono occasioni in cui le parole non riescono a racchiudere pienamente la profonda gratitudine che ancora oggi, dopo 51 anni, tutto il territorio nutre verso Armando Sepe – aveva affermato il sindaco Fabrizio Pagnoni nel giorno dell’anniversario -. Ci aiutano i fatti concreti: la volontà di conservare la memoria e di condividerla ci spinge, in collaborazione con la famiglia, a intraprendere un progetto di produzione di un documentario sulla figura del vicebrigadiere".

Così il progetto, in questi giorni, ha preso ufficialmente piede a Copparo, dove la memoria di Sepe viene mantenuta viva di anno in anno durante le celebrazioni dell’anniversario della sua scomparsa, alla presenza dei Carabinieri, delle autorità civili e militari, dei cittadini e dei famigliari del vicebrigadiere. Ancor oggi è sconvolgente l’episodio che costò la vita al militare, nel compimento del proprio dovere. Da Carinaro, in provincia di Caserta, Sepe prese servizio a Copparo come vice brigadiere dai primi anni ’70. Nella tragica giornata di ormai mezzo secolo fa un uomo, dopo l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie, si diede alla fuga, ma prima di scappare dalla villetta dove si era consumato il delitto, aprì le valvole del gas, che si diffuse in tutta l’abitazione. Il vicebrigadiere fece allontanare a distanza di sicurezza tutto il personale operativo e le altre persone sul posto e si avvicinò da solo alla casa, nel timore che l’assassino potesse ancora trovarsi all’interno.

La detonazione che ne seguì, dovuta al campanello elettrico, fu violentissima: Sepe rimase sepolto dalle macerie e i frammenti scagliati dall’esplosione ferirono altre persone, che riferirono di essersi salvate proprio grazie a quell’azione preventiva.

Valerio Franzoni