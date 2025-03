La vera storia di Sepe in un docufilm: "Per tenere vivo il ricordo dell’eroe"

Nella giornata di venerdì, saranno due le proiezioni al Teatro ‘De Micheli’ del docufilm "Nonostante tutto", che intende valorizzare e mantenere vivo il ricordo della figura del brigadiere Armando Sepe e della tragica vicenda che al carabiniere in forza a Copparo costò la vita il 17 gennaio del 1973. La prima presentazione vedrà protagonisti i ragazzi delle scuole, mentre la seconda, alle 21, sarà aperta a tutta la cittadinanza. Il progetto, in collaborazione con il Rotary Club Alfonso d’Este di Copparo e con il patrocinio e il contributo del Comune, nasce da un’idea del figlio Giuseppe e del nipote Lorenzo. Il cortometraggio, di cui sono registi e produttori Stefania Centonze e Giuseppe Sepe, vede la partecipazione di Elsi Caushi, Carmine Botta, Stefania Centonze, i contributi di Alessandra Pavanelli, Alessandro Bassi, Antonella Guiducci, Giancarlo Bellucci, del luogotenente Giuseppe Zurlo, di Graziano Armandi e Nelis Moretti, con il supporto della Stazione dei Carabinieri di Copparo. Montaggio di Stefania Centonze, musiche di Paolo Catellani, suono di Matteo Orlani, al pianoforte Mario Corticelli, riprese aeree di Gian Luigi Cosmo. Il docufilm alterna testimonianze e scene di fiction, ripercorrendo la vicenda dell’uomo e del carabiniere, nativo di Carinaro, che dalla provincia di Caserta prese servizio a Copparo dai primi anni ’70. Quel tragico giorno di 52 anni or sono, dopo l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della moglie, un uomo si diede alla fuga, ma prima di scappare dalla villetta dove si era consumato il delitto, aprì le valvole del gas, che si diffuse in tutta l’abitazione. Il militare fece allontanare a distanza di sicurezza tutto il personale operativo e le altre persone sul posto e si avvicinò da solo alla casa. La detonazione che ne seguì, dovuta al campanello elettrico, fu violentissima: Sepe rimase sepolto dalle macerie.

Valerio Franzoni