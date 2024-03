La verità di Marco Cappellari: "Accademia, mi autosospendo. Io, nel Pd solo come indipendente. E su Carife sanno ciò che penso"

La sua candidatura nel Pd alle prossime amministrative ha sollevato le critiche di Marco Garbellini, presidente dell’Accademia dei maestri artigiani: cosa risponde?

"Per prima cosa – risponde Marco Cappellari, imprenditore della formazione, da giorni al centro delle polemiche – vorrei chiarire che quella nell’Accademia è una delle varie attività di volontariato che svolgo da anni. Fu fondata da mio nonno Pilade, formatore e artigiano, e da allora individua artigiani di valore e li premia. La tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi è confermata e sarò io a condurre l’evento".

D’accordo, ma cosa risponde ai rilievi sollevati sul Carlino da Garbellini, che l’ha accusata di ’etichettare politicamente l’accademia’ con la sua candidatura nel Pd?

"Essendo candidato alle amministrative, mi sono autosospeso dal ruolo di coordinatore in accordo con il consiglio".

Quindi avete chiarito? Cosa vi siete detti?

"Ho spiegato che la mia candidatura è personale e che nulla ha a che fare con l’accademia, la quale resta un sodalizio totalmente apolitico e apartitico".

Secondo il segretario comunale del Pd, Talmelli, il sindaco Fabbri avrebbe minacciato di non partecipare agli eventi dell’Accademia ove lei fosse presente.

"Conosco Alan Fabbri da dieci anni, è sempre stato presente ai nostri eventi, quindi l’amicizia con lui resta invariata. Io sono un semplice candidato consigliere comunale in una lista avversaria, ma con lui ho chiarito ogni cosa e lui mi ha confermato che sarà presente alla manifestazione per onorare gli imprenditori".

Come mai ha deciso di candidarsi, pur da indipendente, con il partito che, a livello nazionale, decise l’azzeramento della Carife?

"Se politica significa occuparsi del bene comune allora io, pur non essendo mai stato iscritto a un partito, sono vent’anni che faccio politica. E’ nelle mie corde lo slancio di impegnarmi per la mia comunità".

Parla dell’esperienza nell’associazione Amici della Carife?

"Non solo. Vent’anni fa sono stato coinvolto in un caso di legittime adozioni di minori bloccate da un paese straniero: compresi il problema, avviai le mie interlocuzioni con la commissione europea e oggi i 42 bambini di allora sono fantastici uomini e donne figli di famiglie italiane. Quindici anni fa, venni a conoscenza che 70mila orfani della Romania rischiavano di non essere adottati: parlai con alcuni eurodeputati, anche di destra, e ottenni una risoluzione. Infine Carife, per la quale mi sono battuto pur avendo solo duecento azioni, pari a un importo ridicolo. Tre casi di battaglie giuste per le quali mi sono impegnato, lavorando tanto, studiando i dossier e intrecciando relazioni costruttive con le istituzioni e i politici di ogni colore per trovare soluzioni, senza scontri".

Però non mi ha risposto sulla scelta del Pd, che era il partito dell’allora premier Renzi.

"E’ andata semplicemente così: che il Pd ferrarese mi ha chiesto se ero disponibile a candidarmi e siccome sono impegnato da vent’anni non ho fatto fatica a dire sì. Sarà la prosecuzione del mio impegno per la città".

E il caso Carife?

"Il caso Carife mi ha insegnato delle cose importanti: ho visto la mia comunità colpita dolorosamente da una legge scellerata, fatta dal governo Renzi. Lo dissi allora e lo ribadisco oggi. E salvo poche eccezioni, il mondo politico, sindacale, associativo ed economico della città rimase silenzioso a subire un evento ingiusto. La nostra comunità non fu in grado di fare sistema, la città era come rassegnata dopo il novembre 2015. Noi abbiamo detto no e abbiamo lottato quasi in solitudine".

Chi si sente di ringraziare tra i politici? Chi si attivò?

"Tiziano Tagliani, Alan Fabbri, Alessio Villarosa, ex sottosegretario economia M5S, Letizia Giorgianni, oggi deputato Fd’I,

Davide Bergamini, attuale deputato della Lega".

Si è quindi riconciliato con il Partito Democratico?

"Resta la critica al fatto che nel 2015, con l’eccezione di Tagliani, il Pd locale non reagì a quella situazione. Ma sono anche passati otto anni, i processi penali si sono conclusi con un nulla di fatto, nel frattempo il mondo è cambiato e bisogna guardare avanti. Resta sullo sfondo una domanda: di chi è la colpa?".

Bella domanda... Senta, una curiosità: lei è sempre stato un uomo di sinistra?

"Non sono iscritto al Pd, mi sono candidato consigliere comunale come indipendente. Mi fanno un po’ sorridere certe catalogazioni di altre epoche, che vogliono dividere la comunità in fascisti e comunisti. Il mondo di oggi è un altra cosa".

Come ha reagito il Pd locale sentendo la sua opinione su quella legge e su quei silenzi? "Io ho espresso chiaramente il mio pensiero su quello che è successo e in alcune circostanze ho ricevuto applausi".

Cosa risponde alle critiche?

"Ho subito attacchi ingenerosi. Credo in una politica fatta di tanto lavoro, ascolto e collaborazione. Il mantra è “avversari si, nemici mai”".