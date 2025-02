"La via a Craxi e le azioni giudiziarie fino a Meloni"

Caro Carlino,

ho appreso con piacere, della proposta di Forza Italia, di intitolare una piazza o una via della nostra città a Bettino Craxi. Quel leader socialista e presidente del consiglio che fu investito da una persecuzione giudiziaria che lo portò a un esilio forzato. Tutto ciò causò anche la caduta di una intera generazione politica e dei loro partiti. Ne uscì indenne solo l’allora Partito Comunista Italiano. Questo strike politico non portò il PCI al governo come atteso. Di solito, quando si fanno programmi c’è sempre un diavoletto che ci mette lo zampino. Infatti, uscì dal cilindro un certo Silvio Berlusconi che scese in campo il 26 gennaio 1994. A soli due mesi dall’annuncio, alla guida di Forza Italia, Berlusconi vinse le elezioni politiche del 27-28 marzo dello stesso anno. Questo determinò l’inizio di una nuova persecuzione da parte della sinistra, che durò fino alla sua morte, avvenuta il 13 giugno del 2023. Oggi qual è la situazione? Bisogna dire che questa serie di persecuzioni, non si è più arrestata. Il PCI di allora si è riciclato negli anni, subendo numerose metamorfosi, oggi PD. Al momento, dopo le accuse al leader della Lega Salvini cadute nel nulla. A farne le spese è la presidente del consiglio Giorgia Meloni: con lei, anche i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, che hanno ricevuto una denuncia. Quello che sta avvenendo in Italia è un vero e proprio attacco al governo. L’opposizione sta facendo di tutto per ritornare a governare. Prima rievocando i fantasmi del fascismo, poi con le lotte sindacali e le marce pro Palestina, gli assalti di piazza e le accuse alle forze dell’ordine, ora sta cercando di bloccare le espulsioni di immigrati irregolari. Questa sinistra senza anima e con la controspinta “togata” sta compromettendo l’interesse e la sicurezza dei cittadini italiani.

Vincenzo Aiello