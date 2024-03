La Via Crucis in scena, il pensiero di Giovanni prende vita nella basilica

Si intitola ‘Via Crucis – Via Lucis’, la rappresentazione in programma oggi alle 20.30 nella basilica di San Francesco a Ferrara. Si tratta di un’interpretazione del pensiero dell’Evangelista Giovanni, con drammatizzazione teatrale e regia di Carlo Tedeschi. "Questa Via Crucis drammatizzata – spiega un comunicato – è nata da una richiesta di padre Luciano Catalano della parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Bagheria per il Venerdì Santo della Pasqua del 2012. Tante volte è stata rappresentata in teatri e messa in scena in tantissime parrocchie d’Italia".