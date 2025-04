La via delle vacanze. Cantieri in Superstrada, stop da luglio a settembre

Lavori sospesi nel periodo estivo, da luglio fino all’8 settembre. Una tregua che potrebbe salvare le vacanze dall’incubo cantieri in Superstrada. È proprio in vista dell’avvicinarsi della bella stagione e, ancora prima, di Pasqua e del primo maggio che a palazzo Giulio d’Este si è tenuta la riunione del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello (foto). L’incontro si è tenuto allo scopo di fare il punto sullo stato dei cantieri tuttora attivi per la messa in sicurezza della Ferrara-mare, nel tratto di competenza di Anas, fino all’immissione sulla Romea e di quello di società Autostrade per l’Italia tra il Casello di Ferrara Sud e l’intersezione con l’Adriatica. Presenti all’incontro, oltre al responsabile area gestione rete di Anas Emilia-Romagna Gennaro Coppola e al responsabile traffico della direzione del III tronco di Bologna della società Autostrade per l’Italia Maurizio Nardozza, un rappresentante della Provincia, sindaci e amministratori dei Comuni di Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Fiscaglia, Ostellato e Comacchio, e i rappresentanti di polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e associazioni di categoria.

L’avvicinarsi del periodo pasquale, dei ponti di fine aprile e del primo maggio, ma soprattutto dell’inizio della stagione estiva, fa prevedere un crescente aumento dei flussi veicolari da e per i lidi comacchiesi, già a partire dai prossimi fine settimana. L’obiettivo del tavolo di ieri è stato quello di condividere con i gestori del raccordo autostradale Ferrara-Portogaribaldi una pianificazione dell’attività dei cantieri ancora presenti sul quel tratto, al fine di minimizzare gli impatti sugli utenti senza penalizzare la produttività degli interventi di riqualificazione del tracciato, indispensabili per il miglioramento delle condizioni di sicurezza generali. "Attualmente – ha spiegato Coppola – lungo il raccordo sono attivi due nostri cantieri inamovibili. Il primo, al chilometro 0,980 circa, per la riqualificazione del cavalcaferrovia, con chiusura della carreggiata in direzione Porto Garibaldi con conseguente doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta; il secondo, al chilometro 43,500, in corrispondenza dello svincolo di Comacchio, con restringimento della carreggiata in direzione mare e chiusura della rampa di immissione nella medesima direzione". Anas ha poi illustrato l’evoluzione dei lavori specificando che nel prossimo periodo pasquale e nei ponti del 25 aprile e del primo maggio sarà consentita la percorribilità dell’intera arteria, in entrambe le direzioni, con la rimozione dei cantieri, escluso quello al chilometro 0,980 e quello di chiusura della sola rampa di immissione dello svincolo di Comacchio, in direzione mare. Inoltre per i mesi di luglio e agosto e fino all’8 settembre, tutti i cantieri Anas saranno rimossi consentendo la transitabilità del raccordo su due corsie per senso di marcia, esclusa la rampa di uscita dello svincolo di Comacchio in direzione Ferrara.

Come negli anni scorsi, durante il periodo estivo, esclusa la settimana di ferragosto, potrebbe però rendersi necessaria l’attivazione di cantieri temporanei, esclusivamente dal lunedì mattina e fino al venerdì pomeriggio, per lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali e segnaletica verticale, oppure per la manutenzione del verde e la riparazione di barriere di sicurezza. Al riguardo, il prefetto ha sollecitato Anas affinchè durante il periodo estivo disponga lungo il tratto di competenza della Superstrada il rafforzamento delle proprie squadre di pronto intervento. Sulla diramazione di Ferrara Sud tra i chilometri 6,3 e 1.9 in direzione A13, i lavori finiranno entro fine giugno e comunque prima dei consueti spostamenti estivi. L’incontro ha permesso di affrontare anche le criticità dovute all’ammaloramento della pavimentazione stradale dopo le precipitazioni dei giorni scorsi.