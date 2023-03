La via per la rinascita Dalla pasta fresca una speranza per la riabilitazione

di Matteo Radogna

Sono dietro la grande spianatoia di legno, con i capelli raccolti, le braccia in vista e uno sbuffo di farina sulla guancia. Ecco i dieci giovani e adulti con danni cerebrali dovuti spesso a incidenti stradali che, al centro sociale ‘Il Parco’, hanno aderito al progetto d’inclusione ‘Dalla farina del nostro sacco’. Le loro mani a contatto con la sfoglia riacquistano i movimenti perduti. Gli ingredienti sono semplici: farina e uova. Gli attrezzi sono tagliere, mattarello e il tirapasta. La rotella gira ed esce la sfoglia che bisogna subito infarinare. E poi i partecipanti, aiutati dai tutor, la tirano con il mattarello finché non diventa sottile. Alla fine, la pazienza è premiata: tortelli perfetti si adagiano sul vassoio. Ripieni della speranza di chi vuole tornare a una vita normale.

Non è soltanto l’ennesimo laboratorio, ma qualcosa di più: l’obiettivo è reintrodurre queste persone nella quotidianità attraverso la manualità acquisita preparando, ad esempio, i tortelli. "Questa attività può fare riacquistare alcuni aspetti neuromotori" spiega la presidente dell’associazione Casa&lavoro Aps, Elisa Barattini. Già, la passione per l’enogastronomia viene spesso associata a una visione ‘godereccia’ della vita, lontana anni luce dalle problematiche che alcune persone meno fortunate si trovano a dover affrontare. Se questo in generale può essere vero, in alcuni casi il mondo che gravita intorno al mangiare e bere bene ha mostrato una notevole sensibilità, diventando fautore di lodevoli progetti d’integrazione, come ‘Prendiamoci cura’ dal quale deriva ‘Dalla farina del nostro sacco’. "Siamo molto soddisfatti per i soci che hanno avuto l’opportunità di partecipare a questo nuovo progetto gastronomico – rimarca Barattini –, è un’esperienza che ha fatto crescere in autostima e autonomia, il nostro principale obiettivo". Le storie dietro i grembiuli di questi giovani e adulti sono le più variegate, con un denominatore comune: prima degli incidenti erano persone che conducevano una vita normale e ora, grazie all’aiuto di esperti e famiglie, cercano percorsi formativi e prospettive per il loro futuro. Il progetto ‘Prendiamoci cura’ ha dato vita a numerose iniziative: per esempio l’attivazione di un laboratorio di pizzeria, dove con l’aiuto di un pizzaiolo professionista e la supervisione dei tutor le stesse persone con disabilità hanno imparato a preparare la pizza dall’impasto fino alla cottura finale.

"A partire dall’impatto positivo di questo primo percorso – prosegue Barattini –, abbiamo pensato di dare seguito ad altre opportunità per consentire ai ragazzi di sperimentarsi attraverso il lavoro manuale e l’uso di macchine per la pasta, con l’obiettivo di stimolare la riacquisizione di alcuni aspetti neuromotori, ma soprattutto promuovere il senso di autoefficacia con un’attività pratica che gli ha fatto vedere realizzato il prodotto finale dei propri sforzi". Tutto questo si è potuto realizzare attraverso l’aiuto prezioso della Fondazione Estense "che con un finanziamento mirato ha garantito la prosecuzione del progetto in una visione lungimirante di ampio respiro".