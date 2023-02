La vice presidente del Parlamento europeo ad Argenta per Bonaccini

La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno è stata ieri sera l’ospite d’onore di un’iniziativa a sostegno di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd. Al suo fianco il sindaco Andrea Baldini, tra i primi in provincia a scendere in campo pubblicamente per sostenere la candidatura, il segretario provinciale Nicola Minarelli e l’ex sindaco di Portomaggiore Gian Paolo Barbieri. L’accoglienza è stata calorosa, la saletta polivalente del Centro culturale Cappuccini era gremita. Ricordiamo che ad Argenta Bonaccini è stato il più votato tra i seggi istituiti nel territorio comunale.