La Virtus trionfa alla Giovannina nel ricordo di Emanuele Pederzini

Si preannunciava un’edizione stellare e per livello di intensità, spettacolo e fair play le 20 partite che si sono tenute a Cento dal 17 al 19 aprile hanno soddisfatto le attese. Il Memorial Pederzini 2025, organizzato dalla Benedetto 1964 Cento per la seconda edizione dal 17 al 19 aprile, si è concluso con la vittoria della Virtus Emilbanca Bologna per 109-80 contro SMG Latina al termine di una partita a ritmi altissimi con tante giocate pregevoli. Completa il podio la Reggiana Academy, che vince nel rush finale contro Petrarca Padova. I padroni di casa della Benedetto 1964 Cento hanno superato Vis Ferrara per 86-75 in un match emozionante e altrettanto avvincente è stato lo scontro per il settimo posto vinto da Compagnia Ravenna su Jolly Reggio Emilia. Virtus Bologna succede a BluBasket Academy come vincitrice del torneo e fa incetta anche di premi individuali. Leonardo Lodini si è aggiudicato gara del tiro da 3 punti e palma di Most Valuable Player. Sono stati tre giorni di basket giovanile di ottimo livello, in una palestra Giovannina sovente piena, con tanti momenti avvincenti, di crescita per tutti i ragazzi e con lo spirito giovanile di chi, come Emanuele Pederzini, ha amato la pallacanestro sempre, vivendola non solo come uno sport da praticare bensì anche una disciplina in cui divertirsi. "’Pede’ sarebbe stato sicuramente felice di vedere così tanti ragazzi affrontarsi e divertirsi in campo. Lui resta nei nostri cuori e questo è, a prescindere da ogni risultato, il miglior modo per celebrare un ragazzo come lui. Ringrazio tutto lo staff organizzativo e le squadre che hanno partecipato", ha dichiarato il presidente della Benedetto ‘64 Roberto Spera, a cui ha fatto eco il sindaco Edoardo Accorsi: "Sono lieto di essere qui a premiare in un torneo così pieno di ragazzi, famiglie e genitori. Questo torneo supera ogni risultato da ottenere sul campo e celebra al meglio un ragazzo che è stato sempre un componente della comunità centese".