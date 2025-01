La visita cardiologica? Si può fare via internet. Nasce il progetto per le persone fragili

La telecardiologia è ormai una realtà consolidata nella nostra sanità, ma spesso ci possono essere banali impedimenti tecnici a frenare i consulti cardiologici e il telemonitoraggio di pazienti aritmici o affetti da insufficienza cardiaca cronica. Ad essere penalizzate sono soprattutto le persone fragili che non riescono ad accedere a questo servizio. Un problema che si sono posti sia il Comune di Cento che l’Ausl. Come risolvere il digital divide e la mancanza di competenze? É nato così un progetto pilota che, dopo un anno di sperimentazione, potrebbe essere esteso in tutta la provincia. Si tratta di Cardio-Ifec-Cri, che si svolge in due modi: in primis, nel caso non ci siano problemi tecnologici o di strumentazione ma solo di competenze, ad aiutare il paziente verrà inviato un infermiere di famiglia in contatto con il medico di turno. In questo modo l’infermiere potrà supportare la persona fragile durante la visita a distanza; in secondo luogo, Comune e Ausl si sono accordati con Croce Rossa per superare il consueto problema del digital divide. In pratica, i volontari si recheranno a casa di queste persone fornendo la strumentazione necessaria per seguire passo dopo passo il paziente fragile, insegnando anche ad utilizzare l’apparecchiatura. Il tutto sotto il coordinamento del medico di turno. L’investimento da parte del Comune è di appena 2mila euro, ma, presto, quando il servizio partirà la ricaduta sarà davvero importante. O almeno questa è la speranza. Fra i protagonisti di questo progetto il reparto di cardiologia guidato dal dottor Biagio Sassone, l’assessore alla Sanità Mario Pedaci e il sindaco Edoardo Accorsi. L’accordo per fare partire questo innovativo è stato formalizzato con tutti gli interessati. Manca soltanto la ratifica che arriverà a breve. La lentezza della burocrazia non fermerà l’entusiasmo di volontari e amministrazione comunale. La conferma dall’assessore alla Salità Pedaci: "La telemedicina si sta sviluppando ovunque nella nostra azienda sanitaria e con essa la telecardiologia. Purtroppo ci siamo accorti che c’erano problemi, a volte insormontabili, per le persone fragili sia dal punto di vista sanitario che sociale. Raggiungerle sarebbe stato molto difficile. E quindi abbiamo pensato a una soluzione, che in caso di successo, potrebbe essere estesa a tutto la provincia. Superare il digital divide e l’alfabetizzazione digitale non è facile, ma ci abbiamo provato adottando il progetto Cardio-Ifec-Cri e l’auto dei volontari della Croce Rossa. Questo servizio che stiamo per cominciare, è fra gli obiettivi del Pnrr. Noi però abbiamo deciso di finanziarlo con risorse dell’amministrazione. Cardiologi, Ausl, Croce Rossa, sono tutti pronti a iniziare questa sperimentazione di un anno". Gli fa eco il presidente di Croce Rossa Francesco Mocera: "Un progetto fra i primi in Italia e siamo contenti di poter partecipare. Siamo volontari e puntiamo al bene della comunità. Credo che questo servizio colmi tante lacune. noi andremo nelle case a portare la strumentazione aiutando il paziente fragile di turno o il familiare (caregiver). Non vediamo l’ora di poter cominciare. Credo che ci siano i presupposti per lanciare un innovativo modo di dare a aiuto ai fragili nell’ambito della telemedicina".

Matteo Radogna