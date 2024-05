La visita del ministro. Nasce studentato da 119 posti letto: "Occorre fare network"

"Il nuovo studentato farà crescere ancor più Ferrara". Così il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ieri pomeriggio è intervenuta, nelle sale del dipartimento di Architettura, per la presentazione del nuovo progetto di Housing Universitario a Ferrara. Il progetto dello studentato grazie alla sinergia tra Ministero, Unife, Comune e Regione. Il quadro economico complessivo del progetto è di 17 milioni di euro. Presenti all’incontro con il ministro, il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore al bilancio del Comune Matteo Fornasini, la Rettrice Laura Ramaciotti e Alessandro Ippoliti (Unife).

Un progetto pilota a livello nazionale, portato avanti dall’amministrazione comunale e valutato da una commissione ministeriale, che si è collocato, su 136 candidature complessive, al 3° posto della graduatoria nazionale, primo a livello regionale. "Stiamo portando avanti una politica sull’housing – ha sottolineato il ministro Anna Maria Bernini – mai fatta finora, abbiamo previsto 1miliardo e 200milioni complessivi dai fondi Pnnr. Quella questa nuova struttura studentato è progetto bellissimo che valorizzerà Ferrara ed aveva bisogno, visto il raddoppio degli studenti. Ci abbiamo messo un finanziamento molto cospicuo, crediamo fortemente nella necessità di studentati, dobbiamo farne 60mila da qui al 2026. Il diritto allo studio – ha precisato il ministro – passa dalle borse di studio ed anche dagli studentati. La sinergia tra i vari enti istituzionali è imprescindibile". L’investimento per il restauro e il risanamento conservativo dell’Ippodromo comunale al fine di realizzare una struttura residenziale universitaria ammonta a oltre 17 milioni di euro di cui 13.677.827 euro di finanziamenti ministeriali, 3 milioni di euro investiti dall’Università, 233.334 euro della Regione e 500.000 euro del Comune, oltre al valore dell’immobile di cui è proprietario (per un valore di 4 milioni di euro).

L’ateneo conta ad oggi 28mila studenti, di cui 12mila fuori sede, da qui il forte bisogno di uno studentato. "Stiamo investendo molto – ha proseguito la rettrice Laura Ramacciotti – in questi anni per tutta l’edilizia universitaria ed anche negli studentati. Nel nuovo complesso, una volta terminati i lavori, si potrà accedere attraverso un’apposita graduatoria. Stiamo facendo accordi per poter usufruire di strutture, già esistenti, che mettono a disposizione posti letto per studenti". L’obiettivo del progetto di riqualificazione dell’ippodromo è la realizzazione, nell’edificio principale, di una struttura con 119 posti letto e una biblioteca, vicino al centro storico e all’Università. A questi si aggiungerà un’aula polifunzionale con caffetteria, spazio di aggregazione al servizio di tutti i cittadini. La fine dei lavori per il 2027.

Mario Tosatti