La visita del prefetto Marchesiello alla redazione del ’Carlino’

Il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello ha fatto visita ieri alla redazione de il Resto del Carlino di Ferrara. Assieme a lui Gianni Molinari, capo ufficio di Gabinetto di palazzo Giulio d’Este. Una chiacchierata informale con il capo della redazione Cristiano Bendin (insieme nella foto) e il vice caposervizio Nicola Bianchi sui principali temi della città e della provincia: dalla questione Cpr, il centro di permanenza per i rimpatri che, stando alla lettera inviata dal ministro Piantedosi al presidente della Regione Bonaccini, potrebbe sorgere nell’area dell’ex aeroporto militare, alla rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nell’area dell’ex convento di San Benedetto, fino, dai problemi della sicurezza nel centro storico e in periferia ai temi legati al lavoro e alla proliferazione del granchio blu. Originario di Napoli, ed ex prefetto di Udine (dove tra l’altro ha gestito l’istituzione del Cpr di Gradisca d’Isonzo), per Marchesiello si tratta di un ritorno nella nostra città. L’ultimo suo incarico ricoperto a palazzo Giulio d’Este, infatti, è stato fino al novembre del 2011.