La visita del sottosegretario Arginone, ecco le priorità "Edilizia e maggior personale"

di Federico Malavasi

La scia aggressioni ai danni degli agenti ha riacceso i riflettori sul carcere di via Arginone. Dopo gli allarmi dei sindacati di polizia penitenziaria, ieri la struttura è stata al centro di una visita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari. L’esponente del governo, dopo il sopralluogo effettuato insieme ai parlamentari Davide Bergamini (Lega) e Mauro Malaguti (Fd’I), al sindaco Alan Fabbri e al prefetto Rinaldo Argentieri, ha fatto il punto della situazione evidenziando le criticità riscontrate. La visita, ha sottolineato il sottosegretario, è "segno di vicinanza del ministero e del governo a seguito dei fenomeni accaduti qui. Un problema da risolvere insieme a chi tra queste mura ci lavora e chi ci deve rimanere per ragioni detentive. Sono due mondi che devono assolutamente collaborare".

Al centro, secondo il sottosegretario, c’è il tema della rieducazione del detenuto che "non si può realizzare senza i numeri. Senza gli agenti, senza gli educatori e senza gli psicologi". L’impegno del sottosegretario è quello di intervenire sul personale: "Siamo già al lavoro, analizzando le piante organiche". Altro tema centrale è quello dell’impiego per i detenuti. "Basta con gli ‘svuota-carceri’ – scandisce –, bisogna investire sul lavoro che può giovare sia ai detenuti che alla comunità. In questo senso i dati sono chiari: solo il 2% di chi impara un mestiere torna nel circuito criminale. Serve una cabina di regia sul tema del lavoro". Un ulteriore aspetto su cui punta il dito Ostellari è quello dell’edilizia. "A Ferrara – afferma – il carcere è gestito con competenza ma con difficoltà, anche a causa degli spazi". In conclusione ha dedicato un passaggio ai detenuti con disturbi psichiatrici, nodo insoluto e segnalato a più riprese anche dai sindacati di polizia penitenziaria. Una problematica che, secondo il sottosegretario, "non può ricadere soltanto sul comandante o sul direttore. La Regione deve affrontare il nodo con personale qualificato".

Alla visita ha preso parte anche il sindaco Fabbri. "La casa circondariale – ha detto il primo cittadino – è una realtà del territorio, dove operano e lavorano circa 180 agenti, più il personale civile e i volontari con tanti progetti attivi. La visita ha rappresentato un nuovo gesto di vicinanza a chi qui opera, in contesti e situazioni complesse, con sezioni e specificità uniche in Emilia-Romagna, che richiedono attenzioni e professionalità dedicate. Leggiamo purtroppo non di rado di aggressioni e di violenze. L’incolumità e la tutela del lavoro degli agenti sono priorità assolute".