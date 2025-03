La visita dell’assessore Conti: "Investiamo su sanità e welfare"

Un territorio che sperimenta e innova creando modelli che possono essere applicati su scala regionale. È questo il valore delle aree interne al centro dell’incontro che si è tenuto a Codigoro con l’assessora regionale Isabella Conti, la sindaca di Codigoro Sabina Zanardi e di Goro Marika Bugnoli, e la consigliera regionale Marcella Zappaterra, oltre alla presenza di altri rappresentanti del territorio.

L’incontro si è svolto presso il ristorante inclusivo “Casa e Bottega”, un progetto che coniuga inclusione sociale e autonomia lavorativa per giovani con disabilità. "Casa e Bottega è un orgoglio della nostra comunità – ha dichiarato la Sindaca Sabina Zanardi – perché nasce dall’ascolto delle famiglie e dimostra che valorizzando le specificità di ciascuno si può costruire un modello innovativo di inclusione. Ora dobbiamo rafforzare la rete territoriale per garantire servizi essenziali, a partire dall’educazione e dal welfare, affinché nessuno resti indietro".

L’assessora Conti ha sottolineato il ruolo strategico di questi territori per la crescita dell’intera regione. "Le aree interne possono diventare un laboratorio di innovazione, sperimentando soluzioni che potranno poi essere applicate altrove".

"Finora abbiamo ragionato troppo a compartimenti stagni, per il futuro serve fare un salto: lavorare in maniera integrata per sviluppare innovazioni in queste zone – ha dichiarato la consigliera regionale Marcella Zappaterra –. Il Basso Ferrarese può essere apripista per un nuovo approccio alle politiche".