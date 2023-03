La visita di Leone Magiera

Il grande Maestro Leone Magiera, pianista internazionale, scrittore e grande didatta musicale, formatore dei migliori cantanti lirici fra cui Luciano Pavarotti e Mirella Freni, è giunto alla Città Metafisica di Tresigallo. Si è fatto accompagnare da Federica Gelli di Torri di Marmo, per una visita guidata sulle note del Razionalismo italiano, di De Chirico e della grande tradizione filarmonica del paese. Il Maestro molto attento all’unicità di questa città di Rifondazione, ove la musica è stata utilizzata come strumento per educare in massa la popolazione operaia, ha voluto ringraziare per l’accoglienza l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore al turismo Raffaele Cartocci, con una donazione di alcuni suoi libri autografato alla biblioteca.