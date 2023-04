La vita che nasce alla Sacra Famiglia Pulcini per gli alunni

Alla scuola dell’infanzia paritaria ‘Sacra Famiglia’ di Santa Maria Codifiume, gestita dalla Cooperativa Mondo Piccolo, la Pasqua è arrivata con qualche giorno in anticipo e aveva il sapore della scoperta della vita che nasce. Sono 20 i pulcini che i piccoli alunni dai 3 ai 5 anni hanno visto fare capolino dalle proprie uova nel contesto del progetto ‘Alla scoperta della vita che nasce’ presentato dalla scuola dell’Infanzia ‘Sacra Famiglia’ e seguita nel suo sviluppo da Fism Ferrara. Le uova sono arrivate dal pollaio di Cesare di Codigoro, che già aveva collaborato in passato con Fism per la prima edizione di questo progetto, proprio presso la scuola San Domenico Savio di Codigoro.