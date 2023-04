La vita difficile dei nostri adolescenti Decisivi genitori, nonni e fratelli più grandi

Caro Carlino,

vivono in un clima tutt’altro che sereno i ragazzi di oggi. A scuola, in palestra, nel gruppo di amici con soggetti a disagio, con ansie e molto altro (non tutti naturalmente). Sono fragili per i troppi impegni, sono stressati e fanno fatica a raggiungere un modello di vita che rischia di travolgerli. Basta un brutto voto, un insuccesso nello sport, la critica di un compagno per fargli perdere ogni motivazioni allo studio e nelle relazioni. Il dialogo è importante, genitori, nonni, fratelli più grandi decisivi.

Giovanna a Marco Padricelli