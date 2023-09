La vita dopo il tumore C’è ’Sfilandos’

’Sfil...Andos’ è il termine coniato per annunciare la serata glamour a scopo benefico in programma a Copparo per martedì 12 settembre, a partire dalle 19, nei giardini di piazza della Libertà. L’appuntamento – realizzato per sensibilizzare sul lavoro dell’Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) e nello specifico della sezione ferrarese – è organizzato dal gruppo di commercianti ’Segui il filo giallo’, e ha il patrocinio del Comune di Copparo oltre che il supporto di Ascom Confcommercio. "Sostenere eventi come questi riempie di gioia e speranza, perché si fondono lavoro, sostegno, progettazione e promozione del territorio. Tutto e tutti con una gran voglia di fare squadra e rimettersi in gioco – spiega Paola Bertelli, presidente della delegazione di Ascom che supporta l’evento –. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo per realizzare questo appuntamento, in primis le attività di vicinato, del commercio, della ristorazione e del settore beauty, che hanno reso possibile la serata", ha concluso la Bertelli.

All’evento, presentato da Federico Corli, hanno aderito una decina di prestigiose attività commerciali con le loro proposte in termini di accessori e abiti , dapprima con un aperitivo di benvenuto, a cui seguirà alle 21 la sfilata vera e propria con protagoniste alcune donne che sono state operate al seno, e che riaffermano in questo modo la loro volontà e la loro fiducia nella vita, fornendo un esempio più che positivo della loro loro forza ed identità.