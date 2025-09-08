La vita dopo l’infarto: "Con una gestione diversa rischio ridotto del 43%"

"I risultati dello studio PIpELINe sono un punto di svolta per la gestione dei pazienti anziani dopo un infarto". Così commenta Gianluca Campo, referente dello studio insieme alla dottoressa Elisabetta Tonet che ha presentato i dati al congresso Esc. I dati dimostrano come un programma personalizzato di attività fisica e supporto nutrizionale riduce il rischio di nuovi ricoveri per cause cardiovascolari in pazienti over 65. Un progetto dedicato alla prevenzione secondaria dopo l’infarto miocardico acuto per i pazienti anziani e fragili emerge dalla ricerca PIpELINe Trial, coordinata dall’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, diretta dal professor Gabriele Guardigli. Lo studio multicentrico, i cui risultati sono stati presentati tra le Late Breaking Science al Congresso Europeo di Cardiologia ESC (Madrid 28 agosto – 1 settembre 2025) e in contemporanea pubblicati sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine, ha dimostrato una riduzione del 43% del rischio di nuovi ricoveri per cause cardiovascolari in pazienti over 65 che hanno seguito un programma personalizzato di attività fisica e supporto nutrizionale. Ma ecco i numeri. PIpELINe è uno studio prospettico, randomizzato e multicentrico, che ha coinvolto sette centri pubblici dell’Emilia-Romagna. Sono stati arruolati 512 pazienti con età superiore ai 65 anni, ricoverati per infarto miocardico acuto trattato con angioplastica percutanea, e selezionati sulla base di una moderata riduzione della performance fisica valutata tramite la Short Physical Performance Battery (SPPB) a un mese dalla dimissione. La scala SPPB è stata scelta in collaborazione con i geriatri dell’ospedale di Cona (prof. Stefano Volpato) proprio per la sua capacità di selezionare rapidamente i pazienti che potevano trarre il maggiore beneficio dall’intervento. La popolazione studiata presentava un’età media di 77 anni, con il 33% di sesso femminile e una significativa presenza di comorbidità come diabete e vasculopatia periferica. I risultati, ad un anno dell’inizio del programma, hanno mostrato una riduzione del 43% del rischio di eventi cardiovascolari nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. In particolare si è registrata una diminuzione dei ricoveri per scompenso cardiaco.