‘La vita è un pacco’, il ritorno di Vito

Torna oggi, alle 21, al Teatro Nuovo, Stefano Bicocchi, in arte Vito, comico bolognese che porta sul palco estense ‘La vita è un pacco’. Si tratta di una nuova versione aggiornata dello spettacolo, Vito vestirà nuovamente i panni di Icilio Simonazzi, proprietario di un negozio di elettrodomestici nel quale non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell’e-commerce, gli acquisti sul web, rovinandogli la vita. Decide che è arrivato il momento di reagire mettendo in atto la sua personale e folle "resistenza" alla modernità, dichiara guerra ai colossi delle consegne a domicilio e si trasforma in un comicissimo e furibondo Don Chisciotte che sfida, con la lancia del "politicamente scorretto", i mulini a vento dei nuovi bisogni che il web ha creato e senza i quali sembriamo non riuscire più ad essere felici.