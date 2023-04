La vita quotidiana di Bassani La Regione promuove il centro

Il patrimonio culturale di Ferrara si arricchisce di un nuovo riconoscimento. La Regione (con recente delibera) ha accolto la candidatura, presentata dal settore Cultura e Turismo del Comune di Ferrara, del Centro Studi Bassaniani di Casa Minerbi-Dal Sale per l‘assegnazione del marchio ‘Case e studi delle persone illustri in Emilia-Romagna’. Il marchio è stato istituito con legge regionale (del 10 febbraio 2022, per il “Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione”) e conta realtà raccontate all’indirizzo: https:patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.itcase-studi-persone-illustri. Il centro studi Bassaniani – di competenza del servizio Biblioteche e archivi del Comune – è stato fondato nel 2014, con una donazione della prof Portia Anne Prebys all’ente. Il centro intende far conoscere da vicino Bassani, ricreando l’ambiente vissuto dallo scrittore.