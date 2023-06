La vittoria di Tommaso Pesava 900 grammi Ha lottato e ce l’ha fatta

"Tommaso respira, mangia, piange, sorride, vive perché voi avete creduto in lui. Grazie". In queste parole rivolte ai sanitari del reparto di Terapia intensiva neonatale di Cona, a Ferrara, tutta la commozione e la riconoscenza di mamma Martina e papà Marco Iuculano (ex pugile della scuderia Duran) che dopo 112 giorni di ospedale hanno potuto portare a casa il loro secondogenito, Tommaso. Lui, Tommy, del resto ha lottato come un leone adulto e fiero, pur essendo un micro cucciolo di uomo. Quando è nato, il 27 febbraio scorso, dalla sua aveva solo 900 grammi. Troppo pochi per affrontare la vita e sperare di farcela. Ma lui ci ha creduto e insieme a lui tutto il reparto diretto dalla dottoressa Agostina Solinas. Quattro mesi in cui il piccolino ha lottato quotidianamente superando numerose e gravissime problematiche cliniche che hanno messo a dura prova le speranze della famiglia e dei medici. Ma nessuno si è dato per vinto. Tommy su tutti, che ha raggiunto gli oltre tre chili e le condizioni cliniche necessarie per uscire dall’ospedale, lunedì scorso. E iniziare ad affrontare ’da solo’ quella vita che l’ha già messo a dura prova.

"È stata una vera e propria lotta per la vitta – sottolinea commossa e sorridente mamma Martina – Sono stati mesi difficilissimi, pieni di angoscia e di grandissima preoccupazione. Ma anche e soprattutto di tanto amore. Una lotta non solo da parte di nostro figlio, ma combattuta anche da tutto il personale del Reparto che non ha mai ceduto in nessun momento. Una sfida costante che è stata vinta! Siamo stati chiamati costantemente per essere informati su ogni aspetto del percorso clinico del nostro piccolo: basti pensare che Tommaso ha ricevuto anche l’estrema unzione. È un’esperienza che ci ha provato, ma anche insegnato tantissimo. Veder combattere il personale del reparto è stata la nostra forza e ci ha portato a crederci sempre di più".

Enorme soddisfazione anche da parte di tutti i sanitari che vedono in Tommy un traguardo probabilmente insperato quel 27 febbraio, ma su cui hanno scommesso per quattro lunghi mesi. Vincendo.

"Una storia a lieto fine – commenta la dottoressa Solinas – fatta di buona sanità pubblica, di impegno professionale e di passione per il nostro lavoro. Soprattutto se riconosciuto da chi ha vissuto, da genitore, sulle proprie spalle, il più faticoso dei percorsi di vita".

Nel 2022, nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna di Cona, sono stati curati 500 piccoli, in aumento rispetto ai 365 dell’anno precedente. "Nel nostro reparto – spiega ancora Solinas – particolare impegno è dedicato proprio all’assistenza di neonati di basso o bassissimo peso e del paziente critico con insufficienza multiorgano e a rischio di complicanze maggiori, i quali richiedono un elevato livello di cura, che si avvale di moderne e sofisticate strumentazioni".

