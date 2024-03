La voce degli studenti:: "Droga e poco rispetto. Utili più controlli"

Marco Maioriello, 18 anni, è iscritto al Copernico. Ieri mattina, intorno all’1,30, era in attesa della corriera per tornare a casa. Piazzale Medaglie d’oro, lungo i marciapiedi centinaia di ragazzi, quattro chiacchiere con una compagna di scuola, Aurora, i capelli neri che le cadono sulle spalle.

É lui a chiedere più controlli da parte delle forze dell’ordine. Dice: "Dovrebbero farli, farli subito. La situazione sta degenerando, in alcuni casi vanno presi provvedimenti". Aurora approva, dando ancora più forza a quelle parole. Di nuovo: "Ci sono troppi ragazzi che non ci comportano bene, che non portano rispetto. Si comportano male". Si ferma, una pausa, vorrebbe dire di più, spiegare cosa intende con quelle parole. Poi, anche incalzato da Aurora, affronta un altro capitolo. "Basta andare davanti alle scuole per capire cosa succede, in tanti fumano spinelli, si fanno le ’canne’. Dico cose che sanno tutti. E non girano solo droghe leggere. I controlli di carabinieri e polizia servono, eccome. Anche in borghese. In questo piazzale si verificano risse, basta un niente e si picchiano".

Parco Pareschi, uno dei punti caldi. Qui tre studentesse si sono azzuffate, sono state riprese, il video girava tra gli studenti. Pare che la scintilla sia stata un ragazzo. Ieri mattina, nel sole di una primavera che si rinnova di giorno in giorno, si respirava un’aria tranquilla. Nello spazio verde, i giovani sulle panchine. Alcuni sdraiati sull’erba, nel prato ancora un po’ scarno per la coda dell’inverno. "Non abbiamo percepito questa situazione d’allarme", dice un gruppo di universitari che frequenta la facoltà d’architettura. Poi precisano. "Non si sta parlando però di ragazzi della nostra età ma molto più giovani. E’ tutto un altro universo, anche noi che non abbiamo così tanti anni di differenza ci sentiamo lontani da quell’universo. Noi stessi a quell’età non eravamo così, avevamo comportamenti molto diversi". Sulla panchina ci sono Angelica Simoncini, Teresa Di Maio, Marco Ferrari. "Qui la situazione è tranquilla – dicono ancora –, non abbiamo mai notato episodi gravi. E’ comunque giusto fare controlli, ma senza che questo implichi lo scenario di un’emergenza. Anche se ripeto ormai non possiamo più parlare dei mondo dei ragazzi di 15 o 16 anni, c’è troppo differenza".

Proprio dall’altra parte del parco, a fare ala ad una panchina, c’è un gruppetto di studenti. Nessuno di loro ha 18 anni, sono tutti minorenni. Spiegano: "La nostra scuola è qui vicino, attraversiamo il parco quando finiscono le lezioni per andare a prendere la corriere su piazzale Medaglie d’Oro". Anche loro ritengono che non ci sia alcun allarme, che in quello spicchio di verde ci si possa rilassare. Al termine delle lezioni. Il parco del resto la notte chiude, per poi riaprire la mattina presto. I dirigenti che guidano le scuole che gravitano in quelle aree chiedono invece maggiore attenzione. Diverse sono le situazioni problematiche che denunciano, come attività di spaccio di droga ed anche episodi di violenza e sopraffazione tra gli stessi studenti. Si tratta di episodi che sono stati segnalati soprattutto nelle immediate vicinanze delle scuole, dove più difficoltosa è la possibilità per le autorità scolastiche di esercitare una efficace forma di controllo, ma anche nei pressi di aree a maggior rischio. Sotto i riflettori i parchi cittadini, dove maggiore è la concentrazione di studenti prima dell’ingresso a scuola o al termine delle lezioni. Le fermate dei bus, come quella dove ieri Marco Maioriello aspettava. Un gilet nero, la felpa, i capelli ricci corti sopra le orecchie. Il piglio deciso, mentre chiede vigilanza.

Mario Bovenzi