La voce dei residenti . Tutti concordi con il piano: "Rivitalizzerà la zona. Ma occhio ai parcheggi"

In questi giorni continua l’attività all’interno dell’ippodromo nella parte riservata all’attività equestre. I cittadini della zona, per quanto riguarda l’inizio del maxi-cantiere che farà nascere uno studentato da 119 alloggi e locali al servizio dello stesso, sono concordi nel ritenerlo un intervento qualificante per tutto il quartiere. Allo stesso modo, però, hanno auspicato una convivenza con il cantiere "senza troppi disagi", soprattutto per la carenza di parcheggi. Non è mancata anche la richiesta di attenzione verso i rumori, che potrebbero creare problemi alla zona dove si trovano i cavalli.

Stella Albanese, giovane musicista e frequentatrice dell’area spiega: "Credo decisamente che alla fine del cantiere il nuovo studentato e i lavori realizzati porteranno un beneficio e miglioramento di questa zona, che sicuramente ne ha bisogno. Sul fatto dell’inizio dell’opera, che suppongo durerà per un lungo periodo, spero e auspico che i rumori dei lavori non possano creare disagio ai cavalli. Al termine, quando sarà ultimato tutto lo studentato, i due ambiti, ippica e ragazzi, potrebbero sicuramente avere un vantaggio".

C’è chi quotidianamente è presente nelle stalle dei cavalli, per visitarli o curarli, come Gianpaolo Maini, veterinario: "Pensiamo che la convivenza tra cantiere e attività dell’ippodromo è certamente fattibile, anche in virtù della creazione di un accesso specifico e dedicato per le stesse attività. Il cantiere avrà la sua evoluzione, non credo porterà grandi disagi, magari una maggiore attenzione e delimitazione dell’area. Al termine sarà un intervento positivo per una zona da tempo spenta e che ha bisogno di un rilancio generale".

Un altro cittadino passeggia nell’anello esterno alla pista dell’ippodromo, è Giuliano Bergamini: "Si dovrà capire – dice – come sarà gestita l’area vicino alla strada per chi ci abita e soprattutto come saranno gestiti i parcheggi. L’intervento finale poi porterà beneficio, visto che garantirà un servizio agli studenti e migliorerà anche il quartiere di via Ippodromo".

All’ippodromo Greta Finotti ci lavora quotidianamente per attività rivolte ai cittadini, con corsi a cavallo e non solo: "L’inizio dei lavori lo sapevamo da tempo, così come del progetto che porterà un nuovo studentato. Sarà un’opportunità anche per lo stesso ippodromo, in quanto crea movimento di persone. Attualmente abbiamo già qualche studente universitario che viene ai corsi. La presenza di una struttura che li ospita potrà garantire una nuova vita a tutta la zona".

Nel parco esterno incontriamo Sara De Giorgi con i propri due cani: "Ci sarà da capire se questo cantiere creerà disagio alla circolazione in questo tratto, ma soprattutto per aree parcheggi che potrebbero essere difficili da trovare. L’intervento conclusivo poi è una buona cosa che migliora tutta la zona".

Enrico Carrara è chiaro sul nuovo progetto: "Riqualificherà indubbiamente questa zona e l’intero quartiere. Ci sarà da capire come il cantiere influirà sugli spazi riservati alle auto, questione che potrebbe diventare un problema per residenti e altri servizi".

In questi giorni, infine, è presente un secondo cantiere su un tratto di via Ippodromo, zona parco pubblico, per lavori di estensione della rete del teleriscaldamento, a cura di Hera, con conseguenti modifiche alla viabilità fino al termine.