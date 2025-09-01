La voce dei visitatori: "Qui con la famiglia, tra artisti e cantanti troviamo noi stessi"

Ecco alcune delle tante lettere arrivate dai cittadini. Ne pubblichiamo alcuni stralci...

’Basta lamentele sul biglietto’

"Da privato cittadino che frequenta il Buskers Festival ogni sera (e ogni anno) vi dico che vedere i sorrisi delle famiglie e l’affiatamento tra i musicisti in questa danza collettiva non ha prezzo. Come dite? Il prezzo c’è? C’è un biglietto? Certo. Avete un’idea di quanto costano (di più) affitto del centro storico, sicurezza e personale? E avete idea di quanto sia esiguo rispetto ad altre manifestazioni locali ed esterne (25 euro per 5 sere...ma dove lo trovate?) ? Poi leggo gli attacchi più pretestuosi, arroganti e assurdi? Ma almeno sapete di cosa parlate?"

Francesco Marchetti

Evento a misura di famiglia

"Devo dire la verità. Ero molto perplessa sul Buskers festival con biglietto. Sono ferrarese anche se da qualche anno vivo altrove ma qui ci sono i nonni e torniamo con piacere. Quei nonni che – da miei genitori – quel festival me lo hanno fatto scoprire. Non conosco i costi né le motivazioni e forse non è mio diritto saperlo. Ho deciso comunque di portare i miei bambini e mi sono accorta di quanto fosse diventata vivibile tutta la manifestazione".

Anita

In tutti i festival si paga

"Non capisco certe polemiche. Sono stato un mese fa ad un Festival in toscana ho pagato 50 euro solo per 2 ore e 4 spettacoli. Qualsiasi evento o festival costa dai 35 euro ai 150. Ma che problema c’è?"

Luca

Amo l’iniziativa e la città

"La gente e Ferrara hanno bisogno dei Buskers! Chi ha il coraggio di criticare questa meraviglia non ha alcuna radice emotiva e connessione con la bellezza!"

Andrea Maiorella