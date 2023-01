La Voce del Pastore Gesù e le vie inedite alla logica del mondo

Dopo esser stato battezzato da Giovanni e aver affrontato le tentazioni nel deserto, Gesù inizia la sua predicazione pubblica lasciando il villaggio di Nazareth, per prendere dimora nella più dinamica Cafarnao, sul mare di Galilea. Ma la cura del testo per queste nuove coordinate geografiche è solo il pretesto per fermare l’attenzione sul bisogno profondo di un popolo che, in mezzo a tanti traffici, era "nelle tenebre" e ora può vedere "una grande luce". Quanto somiglia a Cafarnao la città globale di oggi, dove l’uomo è travolto da mille luci in movimento e può essere senza luce interiore! Il Vangelo ci assicura che Gesù non teme nessuna ‘Cafarnao’ e le sue suggestioni, perché egli ha un posto a lui riservato nel cuore degli uomini che, sentendo la sua voce, lo riconoscono e lo seguono. Anche se le prime parole che dice sono esattamente quelle di Giovanni Battista ("Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino"), la prospettiva è cambiata: non più la minaccia futura di una "scure posta alla base degli alberi" e l’attesa di un "fuoco purificatore", ma la presenza di una persona che diffonde grazia attorno a sé, una persona la cui parola guarisce, libera, dà la vita. La conversione sembra dover avvenire ‘per contatto’ diretto con la Sorgente che è vicina, a portata di mano. Gesù viene per mettersi accanto a ciascuno di noi, alle nostre tenebre e ‘zone grigie’, segnalando come un Faro che esiste una direzione per uscire e cambiare vita, per trovare un senso nelle crisi e nella quotidianità, nel vortice delle cose come nella solitudine di una malattia. Ma la luce di Gesù ha anche un altro effetto: attira verso di lui. Perché non si limita a colmare un vuoto o a lenire una ferita, ma propone una esperienza di ‘stare insieme’ per un progetto più grande ancora. Lo hanno sperimentato le due coppie di fratelli (Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni) che per prime lungo il mar di Galilea hanno sentito quella voce che li chiamava ad essere di più: più che pescatori di pesci, "pescatori di uomini", semplicemente "andando dietro di lui". Gesù sa toccare e scaldare i cuori, indicando vie inedite alla logica del mondo ("subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono"), con una certezza che può essere testimoniata, ma non spiegata. In questa domenica che Papa Francesco ha chiamato ‘domenica della Parola’, possiamo dunque fermarci ad ascoltare la Voce del Pastore, per lasciarci rischiarare dalla sua luce, ed essere rigenerati come comunità dei credenti.

Don Paolo Galeazzi