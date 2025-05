’La voce delle donne’, magia al Castello Lambertini

“La voce delle donne” ha saputo creare una vera magia anche al Castello Lambertini di Poggio Renatico, nell’ambito della rassegna “Poggio Underground”. Ieri sera per la terza volta dopo Cento e Ferrara, la compagnia di danza Jazz Studio Dance - Polisportiva O. Putinati ha portato in scena lo spettacolo ripensato per l’originale location e rinato in una veste nuova ancora più emozionante. Una danza a tutto tondo di grande impatto emotivo che creava suggestioni visive semplici ma di grande efficacia. Uno spettacolo che ha raccontato le donne, toccando tante sfumature dell’universo femminile. Sono state rappresentate con intensità e spessore figure di donne indimenticabili perfettamente tratteggiate e integrate dalle personalità degli interpreti. E frammenti di vite normali dentro e fuori il contesto famigliare in cui le belle coreografie di Silvia Bottoni sono apparse originali e perfettamente aderenti alle tematiche trattate accompagnate da scelte musicali molto raffinate, eleganti e di grande impatto. Danzatori bravissimi, degni di una compagnia professionale intensi e tecnicamente molto preparati che fluttuavano tra le varie coreografie seguendo una linearità che non prevedeva pause. I continui applausi del numeroso pubblico presente e i complimenti degli organizzatori sono uno stimolo per proseguire sulla strada intrapresa, che è quella di esprimere un gesto consapevole fatto di testa, cuore e anima. I danzatori sono stati davvero bravi ad adattarsi ad una situazione non protetta dal palcoscenico teatrale ma ancor più viva e stimolante perché continuamente in mezzo al pubblico! Bravi gli organizzatori, volontari della Associazione Mikael, in particolare Rodolfo Sani, anima dell’associazione e assessore alla Cultura del Comune di Poggio Renatico, al quale è stata consegnata una targa per riconoscere pubblicamente l’impegno profuso.