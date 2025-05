La voce delle mondine. E oggi tour in bici tra bombe e libertà

Ad alta voce! Ci siamo. Tutto pronto per il festival in occasione del ventennale del coro delle mondine di Porporana. Le date domani, 3 e 4 maggio a Ferrara. Saranno tre giorni di conferenze, laboratori e concerti sul canto popolare, sul suo riolo nel processo di emancipazione sociale femminile. Ci sarà anche una mostra sulla storia del coro delle mondine di Porporana. Mondine che ieri, al centro sociale Barco, facevano le prove. Per essere pronte per il festival che celebra la loro storia, una storia di battaglie e diritti.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Orm-ne / Coro delle Mondine di Porporana, conLa Resistenza e Arci Ferrara. La maggior parte degli evento al Consorzio Factory Grisù (via Poledrelli 21). Una piccola parte del programma nella sala Ex Refettorio (via Boccaleone 19), nel chiostro di San Paolo. La celebrazione del ventennale del coro delle mondine di Porporana sarà l’occasione di riunire tante artiste e artisti che hanno fatto parte della storia del coro. Sul palco saliranno il coro Romolo Balzani, quello delle Mondine di Bentivoglio, Coro per caso, Coro tondo di voci e quello del carcere. E sarà anche l’opportunità di aprire nuove collaborazioni con chi porta avanti il canto di tradizione orale oggi in Italia. Tra questi, Rachele Andrioli e Coro a Coro, Gabriella Aiello e Peter Rabanser, Hanna M. Civico e Gualtiero Bertelli. Che valore ha oggi il canto di tradizione orale? Perché è importante preservarlo? E perché tramandare suoni e saperi di contesti passati alle nuove generazioni? "Durante l’evento – spiegano gli organizzatori – cercheremo di dare una risposta a queste domande, in un’atmosfera di festa, in cui celebrare i vent’anni dalla nascita del coro". Per ricordare Ornella Marchetti, storica fondatrice del coro, morta nel 2013, ed omaggiare la storia delle mondine, che è la storia delle nostre nonne e delle nostre famiglie. "Crediamo – riprendono – che senza radici non si possa progredire. Prendiamo esempio dalle lotte combattute contro il fascismo e contro i padroni. Prendiamo ispirazione dal coraggio e dalla forza di lavoratrici che, pur nella fatica, sentivano l’urgenza di cantare, per alleviare i dolori, per opporsi allo sfruttamento". Si comincia domani, alle 16, a Factory Grisù alle con un omaggio a Ornella Marchetti (fondatrice del coro), seguito alle 17 da un convegno sul valore del canto popolare oggi. Ci saranno Gian Paolo Borghi, Gabriella Aiello, Hanna M. Civico e Gualtiero Bertelli. Alle 19 Gabriella Aiello e Peter Rabanser presenteranno il concerto Storie in-cantate, un viaggio tra storie e suggestioni di tempi lontani. Alle 21, il Concerto del Coro delle Mondine di Porporana. Tutti gli eventi saranno accompagnati da pasti vegani a prezzi popolari, preparati dai volontari del Centro Sociale il Barco.

Mario Bovenzi