La voce di Cacciari tra le stelle di Palazzo Schifanoia, dialogo interrotto ma non spezzato

Ce lo insegnano a scuola. Dalle medie, ci insegnano che la parola "desiderio" deriva dal latino, dall’unione della particella privativa "de" e da "sidus, sideris", che significa stella/astro. Insomma, desiderio è letteralmente la mancanza di stelle.

Lunedì scorso, tuttavia, in una sala ferrarese che fa dell’astrologia uno dei temi principale, la mancanza (fisica) è stata anche di Massimo Cacciari. Mancanza eppure presenza, come le stelle per gli antichi: la voce del filosofo, infatti, è comunque intervenuta nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, ma diffondendosi dall’alto. E non certo perché il professore sia asceso a una particolare dimensione divina, no. Piuttosto, per un’esigenza di carattere pratico. Cacciari era atteso a Ferrara, per dialogare con il direttore dell’Istituto di Studi Rinascimentali, Marco Bertozzi, nella conferenza ‘La tirannia degli astri. Warburg, Schifanoia e il Rinascimento’, titolo che cita il libro di Bertozzi, da poco rieditato. Insomma, Cacciari: questo era il desiderio, per l’appunto, di molti uditori, già in fila da un’ora prima dell’evento. Peccato che nessuno potesse prevedere (che fine hanno fatto i latini aruspici?) l’interruzione della linea ferroviaria, causa manifestanti sulle rotaie. E così, la scelta degli organizzatori è stata quella di contattare Cacciari telefonicamente e di fargli comunque pronunciare il suo discorso. La scena irripetibile della voce del filosofo, che calava dalle alte casse poste al cospetto del mese di Marzo, affresco di Francesco del Cossa, è stata seconda soltanto al monologo stesso: un’abile dissertazione, in cui Cacciari si è mosso da Aby Warburg (storico dell’arte tedesco, che per primo interpretò e individuò la fonte dei temi astrologici del Salone dei Mesi) ai principali riferimenti di quest’ultimo: Nietzsche e, soprattutto, Burckhardt. Sì, Jacob Burckhardt, quello che nel Die Kultur der Renaissance in Italien (1860) definì Ferrara "la prima città moderna d’Europa".

Una modernità, innanzitutto, urbanistica (noti sono i conseguenti studi di Bruno Zevi su Biagio Rossetti) e quindi architettonica e, solo dopo, artistica, pittorica. Ebbene, Aby Warburg, che diede tanta importanza al Salone dei Mesi voluto da Borso d’Este, si riteneva il "continuatore" proprio di Burckhardt. "Warburg – ha detto Bertozzi – vede nell’epoca di Raffaello, nel Rinascimento maturo, un ideale di armonia e chiarezza. Nel primo Rinascimento, invece, nel Quattrocento, vede un’epoca di lotta, in cui l’elemento dionisiaco si risveglia e avvolge la vita come un turbine: questo stesso elemento dionisiaco, lo scorgiamo qui, a Palazzo Schifanoia".

Francesco Franchella