La voce elegante di Tierney Sutton Le ‘Paris session’ a Ferrara in jazz

Stasera (alle 21.30 al Torrione di via Rampari di Belfiore) ospite di Ferrara in jazz è la cantante Tierney Sutton con ‘Paris Sessions 2’, sua ultima prova discografica che la vede protagonista di un repertorio costituito da brani indimenticabili: temi brasiliani di Tom Jobim e Dorival Caymmi, standard, brani con testi di parolieri quali Alan e Marylin Bergman, sempre sostenuti dal chitarrista Serge Merlaud e Benoît Sourisse al pianoforte.

Tierney Sutton è cantante tra le più sensibili ed eleganti. Attiva già dalla fine degli anni ’90, Sutton è stata candidata ben nove volte al Grammy Award per incisioni di notevole impatto emozionale, basate su una rilettura degli standard in grado di viaggiare sul doppio binario dell’interpretazione, appassionata nel far emergere i significati più profondi delle liriche, e dell’arrangiamento, in cui la voce spesso è utilizzata come uno strumento paritario con quello dei suoi accompagnatori. Da qui album di straordinario interesse, spesso concept rivolti ad artisti del calibro di Bill Evans, Frank Sinatra, Joni Mitchell e Sting. Il regista Clint Eastwood l’ha scelta come cantante nel finale del film ‘Sully’. Tornare alla purezza del momento musicale, quando sottrarre diventa il mezzo ideale per riflettere sensazioni poetiche altrimenti nascoste, è oggi l’intendimento primario dell’arte di Sutton.