La zona Est della città, se ne parla al ’Melo’

Oggi, dalle 15,30 alle 19, al centro sociale Il Melo, via del Melo 60 a Ferrara, ’Soluzioni e strumenti per zona est di Ferrara’. ’Parliamone con i cittadini’, l’invito al pubblico. Sarà un’occasione per ascoltare esperti del settore come Luisa Ravanello, del Centro Tematico per l’Educazione alla Sostenibilità di Arpae, e la geologa Marilena Martinucci. Interverrà anche Rodolfo Baraldini del Comitato di Quartiere Cldirolo Libera. "Insieme possiamo fare la differenza", l’appello degli organizzatori tra i quali Citizen Science Ferrara. Temperature sempre più alte, estati torride, siccità che si alterna a eventi estremi come piogge, grandinate “fuori stagione”. Gli impatti dei cambiamenti climatici stanno colpendo la nostra città, così come molte altre nel mondo. L’area di Caldirolo-Frutteti sperimenta spesso allagamenti a causa delle piogge intense, mentre la mancanza di alberi generano isole di calore. Questi i temi sul tavolo dell’incontro.